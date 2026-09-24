Opel Mokka GSE, il DNA dei rally arriva su strada con Sophia Flörsch

Opel vuole dare un volto più concreto alla sua anima sportiva elettrica e per farlo ha scelto Sophia Flörsch. La pilota tedesca diventa infatti la nuova ambasciatrice della Mokka GSE, un modello che nasce con l’obiettivo di portare un po’ dello spirito delle corse nella guida di tutti i giorni.

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Flörsch conosce bene il mondo del motorsport ed è anche collaudatrice e pilota di sviluppo per l’Opel GSE Formula E Team. In più ha già avuto modo di mettersi al volante della Mokka GSE Rally, quindi il collegamento con la versione stradale viene quasi naturale.

Opel Mokka GSE, la versione stradale ha molto in comune con quella da rally

La nuova campagna Opel parte proprio dal voler capire quanto della Mokka da competizione sia realmente finito sulla GSE destinata alla strada. La risposta, guardando caratteristiche e numeri, è parecchio.

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Già a prima vista la Mokka GSE prova a distinguersi dalle versioni normali. Ci sono dettagli specifici sul frontale e sul posteriore, grafiche dedicate e richiami gialli e neri che rendono subito chiaro che si tratta della variante più sportiva della gamma.

Anche i cerchi da 20 pollici non sono stati scelti soltanto per una questione estetica. Sono stati sviluppati con attenzione anche all’aerodinamica e montano pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20, pensati per offrire più aderenza quando si decide di guidare in maniera un po’ più brillante.

Il dato che fa più rumore, però, resta quello della potenza. La Mokka GSE sviluppa 281 CV, esattamente come la versione da rally. La coppia è di 345 Nm e arriva subito, caratteristica che permette all’elettrica Opel di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi.

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La velocità massima raggiunge invece i 200 km/h, un valore che la rende la Opel completamente elettrica più veloce proposta fino a oggi.

Dietro questi numeri c’è anche un lavoro specifico sull’assetto. Il telaio è ribassato, le tarature sono dedicate e alcune soluzioni tecniche arrivano direttamente dall’esperienza maturata con la vettura da competizione. L’idea è quindi quella di dare alla GSE un comportamento più coinvolgente, senza trasformarla in un’auto estrema da usare soltanto in pista.

Anche l’interno cerca di seguire la stessa filosofia. Oltre ai sedili sportivi, la strumentazione può mostrare informazioni meno comuni su un SUV compatto, come forza G, accelerazione, dati sulle prestazioni e gestione della batteria.

Sophia Flörsch sarà protagonista di video e reel pubblicati sui canali Opel, nei quali racconterà proprio questo legame tra la Mokka GSE stradale e il mondo dei rally. Per il marchio tedesco si tratta del primo passo di una campagna più ampia dedicata all’universo GSE.