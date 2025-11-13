Nuova Alfa Romeo Tonale: aperti gli ordini anche in Spagna

La nuova Alfa Romeo Tonale arriva in Spagna con un rinnovamento che sottolinea le sue origini sportive e il legame con la tradizione del Biscione. Ordinabile da subito, il SUV si distingue per linee scolpite e dinamiche, interni curati e tecnologia avanzata, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente e raffinata.

Nuova Alfa Romeo Tonale ordinabile in Spagna a partire da 40.150 € o 195 € al mese

Rispetto alla prima generazione, la nuova Tonale adotta una carreggiata più larga, migliorando la stabilità in curva, riducendo rollio e sottosterzo, e conferendo una maggiore presenza su strada. Il design celebra l’eredità storica di Alfa Romeo: il nuovo scudetto concavo richiama modelli iconici come la 33 Stradale e la GT 2000, mentre la griglia trilobata riprende l’eleganza della Junior e integra aperture aggiuntive ispirate a Giulia GT e GTAm. Con queste novità, la Tonale unisce la sportività tipica del marchio italiano all’eleganza e al comfort di un SUV moderno, offrendo un equilibrio tra prestazioni, stile e funzionalità.

La gamma di colori della carrozzeria si amplia a otto, con opzioni sportive come il Rosso Brera, il Verde Monza e il Giallo Ocre. Inoltre, per esaltare l’esclusività di ogni nuova Alfa Romeo Tonale, le diverse tonalità possono essere abbinate al tetto nero. All’interno, la nuova Alfa Romeo Tonale guadagna in esclusività e raffinatezza grazie ai nuovi rivestimenti in pelle rossa e Alcantara bicolore, che uniscono il bianco al nero. I sedili presentano anche un tessuto “cannelloni”, ispirato al mondo della moda italiana. La console centrale è stata ridisegnata ed è dominata dal nuovo selettore rotativo del cambio, dal design accattivante e funzionale. Chi ama un’esperienza di guida più sportiva può continuare a utilizzare le palette del cambio in alluminio posizionate accanto al volante.

La tecnologia è un elemento chiave nell’abitacolo, rappresentato da un’interfaccia completamente digitale attraverso due schermi, rispettivamente da 12,3″ e 10,25″. Tra le ultime innovazioni, la nuova Alfa Romeo Tonale offre connettività wireless, aggiornamenti over-the-air, guida autonoma di Livello 2, telecamera a 360° e funzione di parcheggio semi-automatico.

A bordo della nuova Alfa Romeo Tonale, la tecnologia è al servizio della sportività. La dinamica di guida è stata meticolosamente perfezionata, con una perfetta distribuzione dei pesi e lo sterzo più diretto del segmento. Questo modello debutta con gli esclusivi freni Brembo e il sistema brake-by-wire più avanzato. Anche le sospensioni elettroniche e la trazione integrale Q4 sono state oggetto di particolare attenzione da parte degli ingegneri e del team tecnico di Alfa Romeo, per offrire un’esperienza di guida senza pari.

Sotto il cofano, la nuova Alfa Romeo Tonale offre un’ampia gamma di optional e motorizzazioni, con prestazioni e dinamismo come filo conduttore. È disponibile una versione diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione, oltre a un motore ibrido da 175 CV che si distingue per l’elevato livello di efficienza e prestazioni. Il motore ibrido plug-in da 270 CV è il top di gamma di questo modello, abbinato all’esclusiva tecnologia di trazione integrale intelligente Q4 del marchio. La gamma della nuova Alfa Romeo Tonale si articola attorno a una versione d’ingresso con dotazioni complete e prestazioni elevate, e agli allestimenti distintivi Sprint, Ti e Veloce, che enfatizzano il lato più sportivo del modello. In concomitanza con il lancio della nuova Tonale, la serie limitata “Sport Speciale” offre l’espressione più esclusiva di questo SUV, con il massimo livello di finiture e tecnologia, con elementi unici come i sedili in Alcantara bianca e nera e la plancia con gradiente ispirato al biscione, simbolo del marchio.