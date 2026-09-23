Rara Ferrari 365 GTB/4 Daytona “Plexi” all’asta a Zurigo

La Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” è una delle auto più iconiche di sempre. I sogni di molti appassionati si orientano verso di lei. Non tutti, però, hanno la capacità di spesa che serve per l’acquisto di un mezzo del genere.

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Le cifre in ballo, infatti, escono fuori dal radar dei comuni mortali. Ecco perché solo i più fortunati potranno concorrere all’aggiudicazione dell’esemplare messo all’asta a Zurigo dagli specialisti di RM Sotheby’s.

L’appuntamento col martello del banditore è fissato per sabato 26 settembre. Una data che i collezionisti hanno già scritto in agenda. Le stime della vigilia, per il prezioso lotto, variano da 650 mila a 750 mila euro: roba da Paperoni…o quasi.

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La Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” messa all’asta è stata costruita nel 1970. Presenta fari coperti da Perspex, ruote con sistema di blocco centrale e volante in legno.

Consegnata nuova dalla concessionaria statunitense Luigi Chinetti Motors di Greenwich, Connecticut, a un residente americano di Ginevra, fu immatricolata con targa elvetica ed esportata temporaneamente negli USA, prima di tornare in Europa, appunto in Svizzera. La “nostra” Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” ha poi attraversato la Manica, per trascorrere parecchi anni in Inghilterra.

Premiata con la certificazione “Red Book” di Ferrari Classiche nel 2022, rappresenta oggi un’imperdibile tentazione per chi cerca una coupé di alto lignaggio. L’auto è accompagnata da un rapporto storico dell’esperto Marcel Massini. Gli elementi per suscitare un forte interesse nei suoi confronti ci sono tutti.

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Questa Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” fu fornita nuova in tinta Blu Dino con interni in pelle Connolly nera, ma poi è stata riverniciata nell’attuale tonalità gialla, che aggiunge note di fascino esotico.

Si ritiene che la casa di Maranello abbia prodotto tra le 400 e le 500 versioni “Plexi”, con fari fissi, poi sostituiti da quelli a scomparsa, i cui esemplari sono meno ricercati sul mercato collezionistico.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

L’auto messa in catalogo da RM Sotheby’s, nell’asta di Zurigo ormai prossima al suo svolgimento, è identificata dal numero di telaio 13423. Durante la parentesi nel Regno Unito fu riverniciata nella tinta attuale. Nel 1993 questa splendida coupé fu acquistata da un proprietario italiano residente in Inghilterra, che la tenne almeno fino al tramonto degli anni 2000. Con lui prese parte a diversi concorsi d’eleganza.

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Nel 2020, la Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” in esame fu messa in vendita da un concessionario di auto d’epoca vicino a Losanna, in Svizzera, già verniciata di giallo e con interni verdi. Questa combinazione cromatica, frutto della riverniciatura eseguita durante la parentesi nel Regno Unito, è quella che conserva ancora oggi.

Con l’avvicinarsi della sessione di vendita svizzera, i collezionisti sono in fibrillazione. Molti di loro cercheranno di aggiudicarsi un’auto all’asta di Zurigo.

Tra le auto del “cavallino rampante” più iconiche di sempre, questa vettura è un sogno ad occhi aperti. Avere in garage una simile scultura dinamica è il desiderio di tutti, ma l’idea dello shopping può essere accarezzata solo da pochi eletti, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

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La Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” è un grande classico del marchio emiliano e si è ritagliata uno spazio importante nella sua storia. Il nome è esplicativo. Mette in evidenza alcuni elementi tecnici e filosofici del modello.

La cifra iniziale della sigla indica la cilindrata unitaria. GTB sta per Gran Turismo Berlinetta, 4 indica il numero di alberi a camme. Il soprannome Daytona è un omaggio al successo conseguito nella celebre località americana dalla 330 P4 alla 24 Ore di Daytona del 1967, quando tre “rosse” attraversarono in parata la linea del traguardo.

Il lancio della Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” prese forma al Salone dell’Auto di Parigi del 1968. La fine del ciclo produttivo avvenne nel 1974. Splendidi i tratti firmati da Leonardo Fioravanti per Pininfarina, che producono alchimie plastiche, di grande splendore, soprattutto nella vista laterale, assolutamente perfetta.

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Sotto il lungo cofano anteriore pulsa un motore V12 da 4.4 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 352 cavalli di potenza massima: una cifra impressionante per il suo tempo storico. Sublimi le performance, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi, da 0 a 400 metri in 14.2 secondi, da 0 a 1000 metri in 25.1 secondi e una punta velocistica nell’ordine dei 280 km/h.

La guida della Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” è accompagnata da sonorità meccaniche di sublime fascino. A garantire un buon handling concorre lo schema transaxle, con motore anteriore e cambio manuale a 5 marce disposto al retrotreno, in blocco col differenziale. Lo chassis in traliccio di tubi a sezione ellittica e circolare in acciaio garantisce una buona solidità strutturale, con riflessi positivi sugli aspetti dinamici del veicolo.

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Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s