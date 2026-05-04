Stellantis annuncia cambiamenti organizzativi in ​​Sud America

Stellantis riorganizza la propria struttura in Sud America e affida ad Adriana Girão un ruolo centrale nelle attività di marketing e comunicazione dei suoi marchi nella regione. La manager assume infatti l’incarico di Responsabile Marketing e Comunicazione del Brand per il Sud America, prendendo il posto di Alessandra Souza. Nel nuovo ruolo, Girão riporterà direttamente a Breno Kamei, Vicepresidente Senior del Brand e della Gestione Marketing per il Sud America.

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Stellantis: Adriana Girão assume la carica di Responsabile Marketing e Comunicazione del Brand per la regione

La nomina arriva in un momento importante per Stellantis, che continua a lavorare sul rafforzamento della propria presenza in un mercato strategico come quello sudamericano. Un’area in cui il gruppo è presente con marchi molto riconoscibili e con un rapporto consolidato con il pubblico. Proprio per questo, la comunicazione e il posizionamento dei brand assumono un peso sempre più rilevante.

Adriana Girão porta con sé un’esperienza di oltre vent’anni nel marketing e nella comunicazione. Prima di entrare nel gruppo, ha costruito una parte significativa della sua carriera nel mondo delle agenzie pubblicitarie, lavorando per clienti di primo piano e occupandosi di strategie di marca, campagne e progetti di comunicazione integrata. Un percorso che le ha permesso di maturare una visione ampia, capace di unire creatività, analisi e attenzione al consumatore.

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Da più di dieci anni Girão fa parte di Stellantis. In questo periodo ha seguito da vicino l’evoluzione della comunicazione dei principali marchi del gruppo, guidando l’area di strategia e attivazione del brand nelle comunicazioni di marketing. Il suo lavoro ha coinvolto marchi come Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, nomi che in Sud America hanno identità diverse ma tutti un ruolo importante nel portafoglio del gruppo.

Il suo profilo unisce esperienza aziendale e formazione accademica. Laureata in Relazioni Pubbliche, Girão ha conseguito anche un master in Scienze Sociali. A questo si aggiunge un percorso nel mondo dell’insegnamento: per dieci anni ha lavorato come docente nei corsi di Comunicazione Sociale presso la PUC Minas, contribuendo alla formazione di nuovi professionisti del settore.

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La nuova responsabile ha accolto l’incarico con entusiasmo e con una visione chiara. “Sono molto motivata dalla sfida e dall’opportunità di rafforzare ulteriormente il legame tra i nostri marchi e i nostri clienti”, ha dichiarato Girão. La manager ha sottolineato che l’obiettivo sarà combinare strategia, creatività e dati per generare risultati costanti e consolidare la presenza di Stellantis nella regione.

La scelta di Adriana Girão conferma l’attenzione del gruppo verso una comunicazione sempre più integrata, misurabile e vicina alle persone. In un mercato competitivo e in continua trasformazione, Stellantis punta così su una figura interna, con una conoscenza profonda dei marchi e del territorio sudamericano.