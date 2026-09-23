Maturo Competition Cars trasforma la Ferrari 308 in una rinnovata arma stradale

Una meraviglia da 400 cavalli aspirati, cambio manuale a cinque marce, carrozzeria immediatamente riconoscibile. La Ferrari 308 Stradale di Maturo Competition Cars è una dichiarazione di guerra a tutto ciò che nel restauro moderno si accontenta di mettere un motore elettrico dove c’era un V8.

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Il progetto era stato annunciato quasi un anno fa, adesso c’è qualcosa di concreto: il primo esemplare commissionato da un cliente è in costruzione nei Paesi Bassi, già verniciato in Rosso Mugello, con i rendering che mostrano dove il lavoro sta andando.

Maturo ha preso la 308 originale, ne ha mantenuto le proporzioni che ne hanno fatto un’icona degli anni Settanta, e ha iniziato a tirare. Parafanghi posteriori allargati, prese d’aria laterali più pronunciate, un frontale ribassato con cofano aperto come un campo di grano dopo la trebbiatura. I quattro fari circolari restano al loro posto.

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L’anima della trasformazione è il V8 aspirato portato a 400 CV, che supera i trecento e passa dichiarati per la versione Rally da cui questo progetto discende direttamente. Maturo ha trasferito sulla Stradale l’esperienza accumulata in gara, ma ha scelto di non tradire il carattere meccanico del mezzo.

Niente doppia frizione, niente paddle al volante. Il cambio è quello che è, cinque rapporti con la griglia metallica a vista, rapporti accorciati in stile rally e un differenziale autobloccante a dischi che non lascia spazio a interpretazioni. Per chi vuole capire e sentire dove va la potenza, c’è anche uno scarico Capristo dedicato.

Il telaio ottiene le sospensioni Tractive a controllo elettronico, che permettono di gestire il comportamento della vettura senza stravolgerne la natura. È la scelta giusta per modernizzare la risposta senza cancellare la sensazione di guidare qualcosa di fisico, diretto, analogico.

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La produzione resterà sotto la decina di esemplari, il che significa che la maggior parte di noi la vedrà soltanto in foto, ammirando il Rosso Mugello di quel primo esemplare olandese mentre aspetta di uscire dall’officina. Quando ci uscirà, sarà interessante capire se la 308 Stradale riesce davvero a tenere tutto insieme tra restauro e modernizzazione.