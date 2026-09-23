Stellantis, il paradosso di Torino: operai a casa e impiegati richiamati in ufficio

A Torino, dentro il mondo Stellantis, stanno convivendo due realtà che sembrano quasi impossibili da tenere insieme. Da una parte ci sono le Carrozzerie di Mirafiori, ancora una volta alle prese con la cassa integrazione e con una produzione che continua a muoversi a strappi. Dall’altra ci sono gli impiegati delle Strutture Centrali di Mirafiori, Orbassano e Rivalta, chiamati invece a tornare in presenza per il 60% del tempo lavorativo.

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È il nuovo equilibrio imposto dal piano “Back Together We Win”, partito a settembre con l’obiettivo di aumentare la presenza fisica negli uffici e ridurre il ricorso allo smart working. Una scelta che però sta creando parecchie tensioni, soprattutto perché arriva proprio mentre sul fronte produttivo la situazione resta fragile.

Stellantis, tensione sul rientro in ufficio nelle strutture torinesi

Come riporta TorinoCronaca, le sigle sindacali Fim-Cisl, Uilm, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf-R hanno espresso forti perplessità sulle modalità con cui Stellantis sta applicando il nuovo regime di presenza.

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Il nodo principale riguarda la rigidità del sistema. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, l’articolo 14 del contratto collettivo prevede una pianificazione mensile dei giorni di presenza, mentre nella pratica il nuovo schema sarebbe gestito in maniera più rigida e con margini ridotti di adattamento.

Il punto più delicato riguarda però i lavoratori fragili e chi deve assistere familiari con problemi di salute importanti. I sindacati sostengono che, al momento, manchino linee guida sufficientemente chiare per affrontare queste situazioni e chiedono deroghe specifiche per i casi più complessi.

Le RSA hanno quindi invitato i dipendenti che incontrano difficoltà oggettive nel rispettare il 60% di presenza a segnalare il proprio caso, così da coinvolgere direttamente i responsabili HR dei singoli siti.

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La questione assume un peso ancora maggiore se guardata insieme a quello che sta accadendo pochi metri più in là. A Mirafiori la produzione continua infatti a fare i conti con fermate, cassa integrazione e volumi ancora lontani da una vera saturazione dello stabilimento. È proprio questo contrasto a rendere la situazione particolarmente delicata.