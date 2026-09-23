Stellantis al CES 2027 con Antonio Filosa: nuovi veicoli e tecnologie al centro della scena

Stellantis sarà tra i protagonisti del CES 2027 di Las Vegas e lo farà con Antonio Filosa in prima linea. Il CEO del gruppo terrà infatti uno dei discorsi di apertura della manifestazione il prossimo 6 gennaio, in un appuntamento che servirà a raccontare come il gruppo intende utilizzare tecnologia, software e servizi digitali nei prossimi anni.

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Antonio Filosa protagonista al CES 2027

Secondo quanto annunciato dalla Consumer Technology Association, organizzatrice del CES, Filosa parlerà soprattutto di mobilità connessa, servizi personalizzati e nuove piattaforme digitali. Temi ormai sempre più importanti anche per un gruppo automobilistico come Stellantis, che gestisce 14 marchi e opera su numerosi mercati internazionali.

Ma la presenza a Las Vegas non si limiterà al keynote. Stellantis ha già anticipato che il CES sarà anche l’occasione per mostrare nuovi veicoli, piattaforme software e dimostrazioni tecnologiche, con uno spazio dedicato nella West Hall del Las Vegas Convention Center.

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È proprio questo l’aspetto più interessante. Il CES è diventato negli ultimi anni una delle vetrine principali per capire dove sta andando l’automobile, soprattutto sul fronte dell’elettronica, della connettività e dell’integrazione tra vettura e servizi digitali. Stellantis proverà quindi a sfruttare l’evento per mostrare concretamente come intende trasformare queste tecnologie in prodotti utilizzabili dai clienti.

Filosa ha spiegato che l’obiettivo è rendere la mobilità “più personale, più accessibile e migliore per tutti”, puntando su esperienze più intuitive e connesse. Un messaggio che lascia intuire quanto il gruppo voglia spingere sul rapporto tra automobile, software e servizi.

Il CES 2027 sarà anche uno dei primi grandi appuntamenti internazionali nei quali Filosa potrà presentare direttamente la propria visione dopo aver assunto la guida del gruppo. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore e, prima di diventare CEO, ha ricoperto ruoli di primo piano sia nel marchio Jeep sia nelle attività Stellantis in Nord e Sud America.

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Il keynote è previsto per le 8:30 ora locale del 6 gennaio, subito dopo il tradizionale intervento sullo stato dell’industria della CTA. Per Stellantis sarà una vetrina importante per mostrare non solo nuovi modelli, ma soprattutto la direzione tecnologica scelta per i prossimi anni.