Maserati porta la nuova gamma nelle concessionarie italiane: oltre 1.200 ospiti per i Range Dinner

Per una sera gli showroom Maserati di tutta Italia si sono trasformati in qualcosa di diverso dal solito. Niente semplice esposizione, ma veri e propri eventi dedicati alla nuova gamma del Tridente. La scorsa settimana sono andati in scena i New Maserati Range Dinner, organizzati per accompagnare l’arrivo nelle concessionarie dei primi esemplari di nuova Grecale, nuova GranTurismo e nuova GranCabrio. Il 17 settembre si sono svolte dieci serate in contemporanea, con oltre 1.200 invitati.

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Maserati presenta dal vivo Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Gli eventi hanno coinvolto 13 città italiane, da Bari a Milano, passando per Bologna, Firenze, Roma, Modena, Padova e Verona. Il calendario si completerà il 9 ottobre con l’appuntamento di Catania.

Al centro delle serate c’erano naturalmente le auto. GranTurismo, GranCabrio e Grecale mostrano infatti il nuovo corso stilistico Maserati, con un frontale più orizzontale e aggressivo che riprende il lavoro iniziato con MCXtrema e successivamente portato su GT2 Stradale e MCPURA.

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Sulle nuove GranTurismo e GranCabrio il protagonista resta il V6 Nettuno 3.0, che nella versione Trofeo arriva a 590 CV e 650 Nm. La GranTurismo supera così i 320 km/h, mantenendo però quella doppia anima che da sempre caratterizza il modello: prestazioni da vera GT e comfort per i lunghi viaggi. Trazione integrale e sospensioni pneumatiche regolabili sono di serie.

Spazio anche alla nuova Grecale, che punta a rafforzare la presenza Maserati nel segmento dei SUV di lusso. Il V6 Nettuno arriva qui a 390 CV, mentre la versione elettrica Folgore dichiara fino a 580 km di autonomia. L’abitacolo continua a puntare molto su materiali, comfort e qualità percepita.

Durante gli eventi Maserati ha presentato anche la nuova campagna “Luxury, Every Day”, dedicata proprio a GranTurismo, GranCabrio e Grecale. A Milano erano presenti anche Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer Maserati e General Manager BOTTEGAFUORISERIE, ed Elisa Weltert, General Manager West&South Europe.

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Nella stessa serata è stata esposta anche Maserati Project GT4, il nuovo progetto da corsa sviluppato sulla base della GranTurismo. La vettura è ancora in fase di sviluppo e debutterà ufficialmente nelle competizioni nel 2028, andando ad affiancare la GT2.

I Range Dinner arrivano inoltre in un anno particolare per Maserati, che celebra i cento anni del Tridente e il centenario del debutto nelle competizioni, avvenuto alla Targa Florio del 1926.