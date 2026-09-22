Il Team Peugeot TotalEnergy guarda con fiducia alla 6 Ore del Fuji 2026

Un nuovo impegno agonistico si profila all’orizzonte per il Team Peugeot TotalEnergies, che si prepara ad affrontare la 6 Ore del Fuji 2026, con ambizioni molto alte. La squadra del “leone” giunse seconda nell’edizione 2025 della sfida giapponese, mettendo a segno il suo migliore risultato stagionale. Ora spera di ripetersi, magari facendo il passo che manca verso il gradino più alto del podio.

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Il Fuji Speedway sembra adattarsi bene alle caratteristiche della Peugeot 9X8, con il suo lungo rettilineo ad alta velocità e la sua impegnativa sequenza di curve. La sintonia del mezzo con lo scenario operativo potrebbe agevolare una buona performance del “leone”, ma il responso toccherà alla pista. Le hypercar francesi, dal 2022, si sono sempre classificate nella top ten in Giappone.

Nel 2025 le Peugeot 9X8 registrarono la velocità massima più elevata tra tutte le Hypercar in pista, raggiungendo i 318 km/h sul rettilineo principale. Difficile fare previsioni sul 2026, per la complessità degli elementi in gioco. Negli uomini del Team Peugeot TotalEnergies c’è una buona dose di fiducia per la sfida del Sol Levante.

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Ultima tappa non europea del FIA WEC 2026, la 6 Ore del Fuji darà inizio allo sprint finale, in vista delle tappe di chiusura di Barcellona e Monza. L’impegno nipponico prenderà forma ai piedi del Monte Fuji, che gli dà il nome. Si tratta di uno degli eventi più iconici del calendario mondiale endurance ed ogni anno attira migliaia di appassionati.

Buona la sintonia col Giappone di diversi piloti delle Peugeot 9X8. Qui Loïc Duval e Nick Cassidy hanno corso diversi anni e conquistato titoli in più campionati. Paul Di Resta ha gareggiato in tre Gran Premi di Formula 1 a Suzuka. Théo Pourchaire ha corso anche in Super Formula. Stoffel Vandoorne ha già disputato la sfida del Fuji col team francese, nel 2023.

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Il programma del fine settimana prevede le prove libere nella giornata di venerdì 25 novembre e le qualifiche nella giornata di sabato 26 settembre. La partenza della gara, sul Fuji Speedway, è prevista per domenica 27 settembre alle 11:00 ora locale (04:00 CET).

Fonte | Stellantis