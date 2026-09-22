Con Ibiza e Arona mild hybrid, Seat si converte all’elettrico: non ha scelta

Ibiza e Arona, le due city car spagnole rinnovate appena l’anno scorso, arriveranno presto con motorizzazioni mild hybrid. È la risposta obbligata all’Euro 7, lo standard emissioni che Bruxelles renderà operativo nel 2027 su tutte le auto vendute nell’Unione Europea. Con i motori termici attualmente in listino, la conformità non è garantita, quindi si cambia.

Advertisement

La tecnologia scelta è la mild hybrid a 48V, niente plug-in e niente full hybrid. Il Gruppo Volkswagen ha costruito una competenza solida su questa architettura, la si ritrova su una lunga lista di modelli dalla Golf in su, ma finora nel segmento B era assente. Ibiza e Arona saranno le prime a portarla in questo territorio.

Il motore designato è il 1.5 eTSI, già montato su Seat Leon e Volkswagen Golf, nelle versioni da 116 e 150 cavalli. Un’unità nota, collaudata, con un’efficienza apprezzabile. Quello che scompare, quasi certamente, è il tre cilindri 1.0 MPI che oggi rappresenta l’accesso alla gamma: senza tecnologia ibrida, sarebbe difficile farlo rientrare nei nuovi limiti, e tenerlo significherebbe probabilmente un rincaro che renderebbe l’operazione ancora meno vantaggiosa.

Advertisement

L’Ibiza parte attualmente da 21.360 euro, l’Arona da 25.460 euro. Alzare ulteriormente la soglia d’ingresso in nome di un motore base che nessuno vuole difendere non sembrerebbe una grande idea.

L’introduzione di queste motorizzazioni è attesa per la fine del 2026. Nel frattempo, per chi cerca già oggi una Seat elettrificata, l’unica strada percorribile è la Leon, disponibile sia in versione mild hybrid che plug-in. Una gamma ibrida piuttosto corta per un marchio che ambisce a un posizionamento competitivo sul mercato europeo.

Più avanti, nel 2028, toccherà alla Leon ricevere la nuova motorizzazione full hybrid arrivata su Volkswagen Golf e T-Roc. La tabella di marcia esiste, insomma e Seat non è ferma. Che poi sia la scadenza normativa a dettare i tempi più dell’entusiasmo verso l’elettrificazione, quello è un altro discorso.