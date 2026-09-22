Alfa Romeo Tonale: 5 unità dei Carabinieri diventano sentinelle delle strade di Roma

Cinque Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri di Roma avranno presto un compito in più rispetto al normale pattugliamento. Mentre continueranno a muoversi ogni giorno tra centro e periferia, raccoglieranno anche informazioni sulle condizioni delle strade, segnalando buche, asfalto rovinato e problemi alla segnaletica.

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La sperimentazione nasce da un accordo tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Pirelli. Al centro c’è la tecnologia Cyber Tyre, che verrà installata proprio su cinque Tonale del Nucleo Radiomobile. Il vantaggio è che tutto funzionerà senza cambiare il lavoro degli equipaggi: le auto continueranno a fare quello che fanno normalmente, mentre il sistema raccoglierà dati in sottofondo.

Alfa Romeo Tonale e Pirelli insieme per controllare le strade di Roma

La parte più interessante è nascosta negli pneumatici. Al loro interno ci sono sensori capaci di leggere quello che succede mentre la vettura è in movimento, registrando informazioni sul contatto con l’asfalto e sulle irregolarità incontrate lungo il percorso.

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A questi dati si aggiungeranno le immagini raccolte dalle telecamere montate sulle Tonale. Un sistema di computer vision e intelligenza artificiale sviluppato da Univrses analizzerà ciò che le vetture incontrano durante il servizio, cercando di riconoscere automaticamente buche, tratti di asfalto deteriorato e anomalie della segnaletica.

L’aspetto pratico è forse quello più interessante. I Carabinieri non dovranno fermarsi, premere pulsanti o segnalare manualmente i problemi. Le informazioni verranno raccolte mentre le Alfa Romeo Tonale svolgono le normali attività di pronto intervento e controllo del territorio.

Mettendo insieme tutti questi dati sarà possibile costruire una mappa aggiornata delle condizioni delle strade di Roma, con indicazioni utili sui punti dove servono controlli o interventi.

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Le Tonale del Nucleo Radiomobile si prestano bene a una sperimentazione di questo tipo proprio perché vengono utilizzate molto e percorrono ogni giorno zone molto diverse della Capitale. In questo modo, senza organizzare missioni dedicate, si può raccogliere una grande quantità di informazioni.

Il Cyber Tyre, del resto, nasce con l’idea di far fare allo pneumatico qualcosa in più rispetto al semplice contatto con la strada. I sensori possono dialogare con i sistemi elettronici dell’auto e fornire dati utili a ABS, controllo di stabilità e trazione. In questo caso, invece, la tecnologia servirà soprattutto a trasformare le Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri in strumenti mobili per controllare lo stato delle strade.