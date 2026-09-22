Alfa Romeo Giulietta Sportwagon, una nuova interpretazione tra stile sportivo e praticità

Un’Alfa Romeo Giulietta Sportwagon moderna, aggressiva e con proporzioni decisamente sportive. È questa l’idea proposta nelle scorse ore sui social da Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente che ha immaginato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale una possibile station wagon del Biscione. Naturalmente non si tratta di un progetto ufficiale Alfa Romeo, ma di una mera ipotesi digitale che però ha il merito di riportare alla mente un tipo di carrozzeria assente ormai da parecchio tempo dalla gamma della casa milanese.

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Alfa Romeo Giulietta Sportwagon: il render guarda alle grandi wagon del passato

Nelle immagini la vettura mantiene un’impostazione bassa e molto larga. Davanti troviamo il classico scudetto Alfa Romeo, fari sottilissimi e grandi prese d’aria, mentre il cofano presenta vistose aperture che aumentano ulteriormente l’aggressività del progetto.

La fiancata è probabilmente la parte più interessante. Il tetto rimane piuttosto basso, il lunotto è molto inclinato e i grandi cerchi riempiono quasi completamente i passaruota. Dietro compaiono quattro terminali di scarico, un diffusore molto pronunciato e gruppi ottici dalla firma luminosa originale. Più che una familiare tradizionale, insomma, questa Giulietta Sportwagon sembra pensata come una vera wagon ad alte prestazioni.

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Alfa Romeo conosce bene questo genere di vetture. Già negli anni Settanta arrivò l’Alfasud Giardinetta, seguita negli anni Ottanta dall’Alfa 33 Giardinetta, successivamente chiamata Sportwagon. Ma furono soprattutto la 156 Sportwagon, presentata nel 2000, e la successiva 159 Sportwagon a rendere famosa la formula della station wagon sportiva firmata dal Biscione.

La Giulietta prodotta dal 2010 al 2020, invece, non ebbe mai una variante familiare. Questo render prova quindi a immaginare qualcosa che Alfa Romeo non ha mai realmente proposto con quel nome.

Un’erede della Giulietta, però, è effettivamente prevista nel nuovo piano Alfa Romeo. Stellantis ha confermato l’arrivo entro il 2030 di una nuova vettura di segmento C costruita sulla piattaforma multi-energia STLA One, architettura destinata a ospitare modelli con differenti motorizzazioni. Ufficialmente Alfa Romeo la definisce una nuova “hatchback di segmento C”.

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Non dovrebbe quindi essere una Sportwagon come quella immaginata da Ciampi. Le indiscrezioni indicano piuttosto una compatta molto filante, con una carrozzeria che potrebbe avvicinarsi al concetto di berlina-coupé o fastback, pur mantenendo dimensioni da segmento C. Per sapere quanto sarà vicina alla vecchia Giulietta bisognerà però attendere: per ora Alfa Romeo ha confermato piattaforma e segmento, ma non ha ancora mostrato il design definitivo.