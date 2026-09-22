DS N°7 in palio al FedEx Open de France: basta una buca perfetta per portarsela a casa

DS Automobiles sarà di nuovo al FedEx Open de France, in programma dal 24 al 27 settembre 2026 sul percorso Albatros del Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines. Il marchio francese conferma così la propria presenza accanto a uno degli appuntamenti più importanti del golf in Francia, inserito nel calendario del DP World Tour. Durante i quattro giorni dell’evento DS metterà a disposizione dell’organizzazione 20 vetture, esporrà alcuni modelli in diverse aree del Golf National e avrà anche uno spazio dedicato nel villaggio aperto al pubblico.

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Una DS N°7 per chi centra la hole-in-one

La curiosità più grande, però, sarà tutta concentrata sulla buca numero 11. Qui il primo giocatore capace di realizzare una hole-in-one vincerà una DS N°7. Un premio tutt’altro che simbolico e che arriva proprio mentre il nuovo modello del marchio si prepara a entrare sul mercato.

La DS N°7 sarà proposta sia in versione completamente elettrica E-TENSE, con un’autonomia dichiarata fino a 740 km, sia con motorizzazioni ibride. Comfort, silenziosità e qualità dell’abitacolo restano tra i suoi punti forti, ma DS ha voluto sottolineare anche un dettaglio perfettamente in tema con l’evento: nel bagagliaio trovano posto due sacche da golf. A ricordarlo è stato Xavier Chardon, amministratore delegato di DS Automobiles.

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Al FedEx Open de France ci sarà anche Antoine Rozner, ambasciatore del marchio dall’aprile 2026. Il golfista francese giocherà davanti al pubblico di casa dopo aver già conquistato successi importanti.

Il rapporto tra DS e il golf va comunque oltre questo singolo appuntamento. In Francia continua infatti la nona edizione del DS Trophy, che finora ha già fatto registrare 63 tappe e 7.368 partecipanti. Altre 19 gare sono previste entro la fine di settembre.

A queste si aggiungono circa 730 persone che hanno partecipato alle sessioni introduttive dedicate a chi voleva provare il golf per la prima volta. La stagione entrerà poi nella fase decisiva a ottobre, con le semifinali del 2 e del 9 e la finale nazionale del 22 e 23 ottobre al Golf de Lésigny-Réveillon.