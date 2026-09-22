Nuova Lancia Delta HF Integrale, il render fa sognare ma sul ritorno del mito ora regna il silenzio

La Nuova Lancia Delta HF Integrale continua a essere uno dei modelli più desiderati dagli appassionati del marchio italiano, anche se per il momento il suo ritorno resta soltanto un sogno. A riportarla sotto i riflettori ci ha pensato Sezer Design, creatore digitale indipendente che ha pubblicato sui social una nuova interpretazione della celebre compatta sportiva, realizzata anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Nuova Lancia Delta HF Integrale, il render guarda al passato senza copiarlo

Il progetto mantiene subito riconoscibile l’impostazione della Delta originale. La carrozzeria resta squadrata, con fiancate dritte, passaruota molto larghi e proporzioni compatte. Sezer Design ha però aggiunto elementi decisamente più moderni, a cominciare dai fari sottili, dai grandi cerchi scuri e da un frontale molto più aggressivo.

Dietro troviamo uno spoiler importante, gruppi ottici orizzontali e una parte bassa del paraurti molto sportiva. Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato: strumentazione digitale, grande schermo centrale, volante sportivo e numerosi richiami HF. Nelle immagini compare persino la denominazione “Delta Integrale Vision 2036”, a conferma che si tratta di un render e non di un’anticipazione ufficiale.

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La Delta occupa un posto particolare nella storia di Lancia. La prima generazione arrivò nel 1979, ma furono soprattutto le versioni sportive e da rally a trasformarla in un’icona. Tra il 1987 e il 1992 Lancia conquistò sei titoli mondiali costruttori consecutivi nel WRC, un risultato che ancora oggi rende il nome Delta inseparabile dalla storia dei rally.

Per alcuni anni il ritorno sembrava invece qualcosa di molto più concreto. Nel precedente piano di rilancio di Lancia era stata annunciata una nuova Delta per il 2028, lunga circa 4,4 metri e destinata inizialmente a essere completamente elettrica.

Da allora, però, le cose sono cambiate. Con il piano FaSTLAne 2030 Stellantis ha stabilito che Lancia sarà sviluppata come marchio specializzato e gestita in maggiore integrazione con Fiat. Dal 1° settembre Arnaud Belloni è inoltre diventato CEO di Fiat, Abarth e Lancia.

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Nel nuovo quadro prodotto del gruppo la Delta non è stata confermata e la vecchia data del 2028 non può più essere considerata certa. Al momento Stellantis non ha annunciato la cancellazione del progetto, ma non ha nemmeno fornito una nuova tempistica. Per Lancia le certezze restano quindi la Ypsilon e la nuova Gamma, mentre sul destino della Nuova Lancia Delta Integrale bisognerà attendere le prossime decisioni della nuova gestione.