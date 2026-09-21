Alfa Romeo e Anantara insieme per un Grand Tour d’Europa tra Giulia, Stelvio e modelli storici

Alfa Romeo entra nell’Anantara Grand Tour of Europe come Automotive Partner e porta il Biscione su alcune delle strade più belle d’Italia e d’Europa. L’iniziativa, realizzata insieme ad Anantara Hotels & Resorts, riprende l’idea del Grand Tour di un tempo e la trasforma in un’esperienza più moderna, fatta di hotel di lusso, panorami, città d’arte e naturalmente auto. A fare da protagoniste saranno soprattutto Giulia e Stelvio, ma ci sarà spazio anche per alcune Alfa Romeo storiche.

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Alfa Romeo protagonista dell’Anantara Grand Tour of Europe

Gli ospiti potranno affrontare parte degli itinerari a bordo di Giulia e Stelvio, comprese le versioni Quadrifoglio. Due modelli scelti non soltanto per l’immagine, ma anche perché ben si prestano a un progetto in cui il viaggio conta quasi quanto la destinazione.

Non mancheranno però le Alfa Romeo d’epoca. Tra queste ci sarà anche la Giulietta degli anni Cinquanta, una delle auto più legate alla Dolce Vita e a un certo modo tutto italiano di intendere il gran turismo. Per chi parteciperà, quindi, l’esperienza potrà avere anche un sapore più classico.

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Il primo percorso sarà disponibile da settembre 2026 e durerà tre giorni. Si chiamerà Dolce Vita Tour e partirà dall’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel. Da Roma si passerà per i Castelli Romani, poi si salirà verso Ravello e infine si scenderà lungo la Costiera Amalfitana, fino all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel.

L’idea è semplice: non limitarsi a collegare due strutture, ma fare in modo che anche il tragitto diventi parte del viaggio. Strade panoramiche, soste, paesaggi e guida si mescolano così in un’esperienza pensata per chi vuole godersi il percorso senza fretta.

Nel 2027 il progetto crescerà ancora, con nuovi itinerari tra passi alpini, rotte mediterranee e città storiche europee. Tra i percorsi previsti ci sarà anche quello tra Vienna e Budapest, con tappa nelle proprietà Anantara delle due capitali.

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Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing Alfa Romeo, ha spiegato che la collaborazione nasce da valori comuni come piacere di guida, emozione, stile e sportività. Che si tratti di una Giulia Quadrifoglio, di una Stelvio o di una Giulietta d’epoca, il senso dell’iniziativa resta lo stesso: vivere il viaggio come parte centrale dell’esperienza.