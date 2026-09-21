Nuovo Fiat Doblò, e se diventasse così? Il render immagina un cambio totale di stile

Il nuovo Fiat Doblò potrebbe cambiare completamente faccia nei prossimi anni? Per il momento da Torino non sono arrivate anticipazioni su una nuova generazione, ma a immaginare una possibile evoluzione ci ha pensato Sezer Design. Il creatore digitale indipendente ha pubblicato alcuni render realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, mostrando un Doblò molto diverso da quello che conosciamo oggi e decisamente più vicino allo stile delle Fiat di ultima generazione.

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Nuovo Fiat Doblò, il render guarda alla nuova identità del marchio

Nelle immagini il cambiamento è evidente soprattutto davanti. Il nuovo Fiat Doblò immaginato da Sezer Design adotta una fascia nera che attraversa tutto il frontale, con il logo FIAT al centro e gruppi ottici sottili caratterizzati da elementi luminosi quasi “pixel”. Un’impostazione che ricorda da vicino Grande Panda e, più in generale, il nuovo corso stilistico della casa torinese.

Anche dietro compare una grande fascia nera orizzontale con il nome FIAT ben visibile e fanali ridisegnati. Restano invece le forme squadrate tipiche di un multispazio, necessarie per non sacrificare abitabilità e capacità di carico. L’abitacolo segue la stessa strada, con un grande pannello digitale, strumentazione moderna e una plancia più semplice rispetto a quella del modello attuale.

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Il Doblò fa parte della storia del marchio dal 2000. Nato come veicolo pratico per famiglie e professionisti, negli anni è diventato uno dei nomi più conosciuti nel settore dei van compatti. L’attuale quinta generazione è stata presentata nel 2022 ed è strettamente imparentata con gli altri multispazio Stellantis, tra cui Citroen Berlingo, Peugeot Partner/Rifter e Opel Combo.

E nonostante l’età del progetto, nel 2026 il Doblò continua a vendere molto bene in Italia. Nel primo quadrimestre sono state immatricolate 5.056 unità del commerciale, mentre ad agosto il modello è risultato ancora leader del segmento Compact Van. Nei primi otto mesi Fiat Professional ha raggiunto complessivamente 29.699 immatricolazioni e il 24,8% del mercato italiano dei veicoli commerciali.

Sul futuro, invece, Fiat mantiene ancora le carte coperte. Non è stata annunciata una nuova generazione del Doblò né una data per la sua sostituzione. Stellantis lancerà però dal 2027 la nuova architettura STLA One, destinata ai segmenti B, C e D e a numerosi modelli futuri del gruppo, anche se al momento non esiste alcuna conferma di un suo utilizzo per il prossimo Doblò.