DS Automobiles SailGP Team France quarto posto a New York: debutto da applausi per Enzo Balanger

New York ha regalato un weekend intenso e spettacolare al campionato SailGP, con condizioni meteo difficili, colpi di scena e una prestazione solida da parte del DS Automobiles SailGP Team France. La squadra francese ha chiuso il weekend al quarto posto assoluto, restando agganciata ai migliori del campionato e confermando la propria competitività anche in una tappa tutt’altro che semplice.

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Il team DS Automobiles SailGP France ha conquistato un ottimo quarto posto al Mubadala New York Sail Grand Prix

Il fine settimana era iniziato in salita. Sabato, infatti, le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad annullare la giornata di gare. Dopo la decisione di utilizzare l’ala da 24 metri, le raffiche fino a 35 nodi hanno reso complicate persino le operazioni di varo. Solo tre F50 sono riusciti a scendere in acqua per completare alcune prove dimostrative. Per garantire equità sportiva a tutta la flotta, SailGP ha poi deciso di non assegnare punti per quella giornata.

Lo spettacolo è arrivato domenica, quando tutte e dodici le squadre sono finalmente scese in acqua tra la Statua della Libertà e lo skyline di Manhattan. Con vento medio intorno ai 15 nodi e l’ala da 27,5 metri, gli F50 hanno dato vita a regate molto combattute e fisicamente impegnative. Le condizioni, più variabili del previsto, hanno messo alla prova gli equipaggi fino all’ultima prova.

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Il DS Automobiles SailGP Team France ha mostrato continuità, chiudendo quarto nella prima regata, ottavo nella seconda e sesto nella finale di giornata. Un rendimento che ha permesso alla squadra di conquistare il quarto posto complessivo nella tappa americana, vinta dall’Australia, ancora protagonista di una stagione di altissimo livello.

A New York gli occhi erano puntati anche su Enzo Balanger, al debutto in SailGP come trimmer delle vele per il DS Automobiles SailGP Team France. Il campione del mondo Moth 2025 ha affrontato la prova senza giornate ufficiali di allenamento, entrando subito in un contesto altamente competitivo.

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“Enzo ha fatto un lavoro eccellente al suo debutto nel SailGP”, ha dichiarato Quentin Delapierre, pilota del team francese. “È stato supportato benissimo da tutto il gruppo e si è adattato rapidamente al ruolo. Il quarto posto a New York ci mantiene in una posizione di forza nella classifica generale”.

Soddisfatto anche Balanger, consapevole del peso del suo esordio: “Mi sarei iscritto immediatamente anche se avessi concluso al quarto posto al mio primo Sail Grand Prix. Vedere dodici F50 partire insieme dalla linea di partenza è un’esperienza davvero incredibile”.

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L’ultima gara ha aggiunto ulteriore tensione, con una collisione che ha coinvolto Stati Uniti, Italia e Brasile, seguita da penalità per il team statunitense e quello italiano. Nonostante cambi di equipaggio e condizioni imprevedibili, la Francia resta nella Top 5 del campionato e continua a inseguire la qualificazione alla Grand Final.