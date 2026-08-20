Opel Frontera Start: al debutto la nuova versione d’ingresso con motore benzina

La Opel Frontera aggiunge una nuova versione alla propria gamma. Si chiama Start ed è pensata per chi cerca un SUV spazioso e pratico senza necessariamente puntare sugli allestimenti più ricchi. In Germania parte da 21.990 euro, IVA compresa, diventando al momento la Opel meno costosa disponibile sul mercato tedesco. Va però chiarita subito una cosa: questo prezzo riguarda esclusivamente la Germania. Per l’Italia bisognerà ancora aspettare la comunicazione ufficiale con listino e condizioni dedicate al nostro mercato.

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Opel Frontera Start: debutta il nuovo 1.2 turbo da 100 CV

Una delle novità più interessanti riguarda proprio il motore. Sulla Frontera arriva infatti un 1.2 turbo benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Una soluzione più tradizionale rispetto alle motorizzazioni elettrificate già presenti e che permette soprattutto di abbassare il prezzo d’ingresso.

In Germania la nuova Start costa 2.750 euro in meno rispetto alla precedente versione base. Nonostante questo, l’equipaggiamento resta abbastanza completo. Di serie troviamo il sedile Intelli-Seat del conducente regolabile in sei posizioni, il climatizzatore, i sensori di parcheggio posteriori e l’avviso di superamento involontario della corsia.

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Per l’infotainment Opel ha scelto una soluzione semplice: sulla console centrale c’è una stazione dedicata allo smartphone, mentre davanti al guidatore rimane il display digitale da 10 pollici con le principali informazioni di bordo.

Anche nell’aspetto la Start non si discosta molto dal resto della gamma. Le calotte degli specchietti sono nere, i paraurti hanno protezioni scure e i cerchi in acciaio da 16 pollici ricevono nuovi copricerchi neri, mantenendo quell’impostazione robusta che caratterizza la Frontera.

Il nuovo benzina da 100 CV non sarà comunque l’unica scelta. La versione Start potrà essere ordinata anche come Hybrid da 110 CV, con cambio elettrificato a doppia frizione e sei rapporti, oppure come Frontera Electric da 113 CV, equipaggiata con batteria da 44 kWh, dei quali 43 utilizzabili.

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Lo spazio continua a essere uno dei punti forti del SUV. Il bagagliaio parte da 460 litri e arriva fino a circa 1.600 litri abbattendo gli schienali posteriori frazionati 60:40. Tra gli optional c’è anche il pacchetto Comfort Start, che aggiunge il pianale del bagagliaio regolabile su due livelli.

Con questa novità la gamma Frontera si articola adesso negli allestimenti Start, Edition, GS e Ultimate. Opel allarga quindi la scelta verso il basso, affiancando alle versioni ibride ed elettriche anche un benzina più semplice.

Resta da capire cosa succederà in Italia. I 21.990 euro annunciati non sono infatti trasferibili automaticamente al nostro mercato. Per sapere quanto costerà realmente la Opel Frontera Start da noi bisognerà attendere il listino ufficiale di Opel Italia.