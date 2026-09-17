Leapmotor rivoluziona l’auto elettrica: dal 2027 niente più batteria da 12 Volt

Leapmotor ha annunciato una novità che potrebbe cambiare un’abitudine tecnica rimasta praticamente invariata per decenni. A partire dal 2027, i modelli di nuova generazione del marchio cinese potrebbero infatti fare a meno della classica batteria ausiliaria da 12 Volt, quella che sulle auto tradizionali alimenta una lunga serie di servizi di bordo. La soluzione è stata presentata durante il Leapmotor Tech Day 2026 e prende il nome di CTC 3.0 High-Low Fusion Battery.

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Leapmotor vuole eliminare la classica batteria da 12 Volt

Il principio alla base della nuova tecnologia è abbastanza semplice da spiegare, anche se tecnicamente molto più complesso da realizzare. Oggi quasi tutte le auto, comprese elettriche e ibride, utilizzano una batteria da 12 Volt separata per alimentare fari, tergicristalli, infotainment, sistemi di sicurezza, climatizzazione e numerose altre funzioni.

Leapmotor vuole eliminare completamente questo componente, affidando anche i servizi a bassa tensione al sistema principale della vettura. La nuova CTC 3.0 integra infatti le funzioni ad alta e bassa tensione all’interno della stessa architettura, utilizzando le stesse celle e condividendo gestione termica e distribuzione dell’energia.

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Secondo quanto dichiarato dal costruttore, la capacità disponibile sul circuito a bassa tensione sarà sette volte superiore rispetto alla generazione precedente. Un salto sufficiente per sostituire del tutto la tradizionale batteria ausiliaria al piombo senza rinunciare alle funzioni che oggi dipendono da essa.

Il vantaggio non riguarda soltanto lo spazio. Eliminare una batteria separata significa ridurre il numero di componenti, semplificare l’impianto elettrico e togliere di mezzo un elemento che, nel corso della vita dell’auto, può richiedere una o più sostituzioni.

Leapmotor sottolinea anche l’aspetto ambientale. Se una soluzione del genere venisse adottata su larga scala, si potrebbe ridurre in modo importante il numero di batterie al piombo prodotte e poi smaltite ogni anno.

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Leapmotor ha già confermato che verrà introdotta sui suoi modelli di nuova generazione a partire dal 2027. Se il progetto verrà portato su strada come annunciato, le future Leapmotor potrebbero essere tra le prime auto moderne da decenni a fare completamente a meno della classica batteria da 12 Volt, sostituendola con un sistema molto più integrato nel resto della vettura.