Dodge Charger SIXPACK da 750 CV: trazione posteriore e cambio manuale per una versione davvero estrema

Dodge continua a mostrare quanto può essere estrema la nuova Charger anche senza ricorrere al V8. Nel prossimo fine settimana il marchio americano porterà infatti a Laguna Seca due Dodge Charger SIXPACK profondamente modificate e preparate appositamente per il drifting. La base è quella della Charger Scat Pack con motore Hurricane 3.0 biturbo a sei cilindri, ma dopo il lavoro dei preparatori la potenza è salita fino a ben 750 CV.

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Dodge Charger SIXPACK, 750 CV, trazione posteriore e cambio manuale

Le due vetture saranno protagoniste dal 18 al 20 settembre al GRIDLIFE Laguna Seca Festival, dove verranno utilizzate per diverse esibizioni di drifting lungo il celebre circuito californiano. Al volante ci saranno i piloti Corey Hosford e Micah Diaz, chiamati a mostrare fin dove può spingersi la nuova generazione della Charger una volta liberata dai vincoli di una normale auto stradale.

In origine entrambe erano Charger Scat Pack equipaggiate con il nuovo Hurricane High Output da 550 CV, abbinato di serie alla trazione integrale e al cambio automatico. Per trasformarle in vere auto da drift, però, praticamente tutto è stato rivisto. Hemmings e Suppy’s Garage hanno modificato profondamente la trasmissione, eliminando la trazione integrale e trasformando le due Dodge in vetture a trazione posteriore.

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La modifica forse più interessante riguarda il cambio. Al posto dell’automatico di serie è arrivata infatti una trasmissione manuale, per la quale è stato necessario realizzare componenti specifici e intervenire sulla catena cinematica. Anche il sei cilindri biturbo è stato elaborato fino a raggiungere circa 750 CV, ben 200 in più rispetto alla Charger Scat Pack di serie.

Le due auto non sono comunque identiche. La Charger BOOST Coupé è stata pensata soprattutto per il drifting vero e proprio e punta sulle prestazioni, mentre la quattro porte Charger RPM, acronimo di Rapid People Mover, è stata realizzata anche per portare passeggeri durante le esibizioni e far provare in prima persona cosa significa trovarsi di traverso su una Charger da 750 CV.

A Laguna Seca Dodge porterà anche alcune Charger Scat Pack da 550 CV destinate ai “Thrill Rides” per il pubblico. Le due versioni da drift avevano già fatto il loro debutto davanti agli appassionati durante Roadkill Nights, ma il GRIDLIFE rappresenterà la prima occasione per vederle all’opera in California e soprattutto su un circuito completo.