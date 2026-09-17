Ram Heavy Duty, Stellantis valuta l’addio al Messico: produzione verso gli USA

Stellantis potrebbe cambiare i piani per i Ram Heavy Duty. I pickup 2500 e 3500, oggi prodotti a Saltillo in Messico, potrebbero infatti essere trasferiti negli Stati Uniti. Nelle ultime ore è emerso che il gruppo avrebbe iniziato a chiedere ai fornitori una stima dei costi necessari per spostare la produzione in Michigan. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma il fatto che si stiano facendo i conti fa capire che l’ipotesi viene presa in considerazione seriamente.

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Stellantis pensa di spostare negli USA la produzione dei suoi pickup

Secondo Automotive News, che cita due dirigenti di aziende fornitrici, lo stabilimento scelto potrebbe essere il Warren Truck Assembly. Sarebbe una soluzione abbastanza logica, visto che l’impianto ha già una lunga storia legata ai pickup Ram e dispone ancora di capacità produttiva utilizzabile.

Con il nuovo quadro commerciale negli Stati Uniti e con dazi più pesanti sui veicoli importati, produrre in Messico modelli destinati soprattutto al mercato americano rischia di diventare meno conveniente. E nel caso dei Ram Heavy Duty si parla di mezzi molto importanti per Stellantis, con prezzi elevati e margini altrettanto rilevanti.

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Warren potrebbe quindi tornare ad avere un ruolo più importante. Per anni da questo stabilimento è uscito il Ram 1500 Classic e, dopo la fine di quel modello, una parte della capacità produttiva è rimasta libera. Oggi la fabbrica produce il Jeep Grand Wagoneer, ma l’arrivo dei Ram 2500 e 3500 permetterebbe di riempire meglio le linee e di aumentare i volumi americani del gruppo.

Già nel 2018 FCA aveva annunciato l’intenzione di spostare la produzione dei Ram Heavy Duty dal Messico a Warren. Quel progetto, però, non andò avanti fino in fondo. Adesso il contesto è cambiato. Ford e General Motors costruiscono già negli Stati Uniti i loro pickup heavy duty, mentre Ram continua a produrre i suoi in Messico.

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Stellantis Saltillo

Spostare tutto in Michigan non sarebbe semplice, perché servirebbero investimenti sulle linee e una nuova organizzazione dei fornitori, ma potrebbe ridurre l’impatto dei dazi e rendere più conveniente la produzione. Per ora resta un’ipotesi, ma non sembra più soltanto un’idea sulla carta. Stellantis starebbe già cercando di capire quanto costerebbe davvero riportare negli Stati Uniti una parte importante della produzione Ram.