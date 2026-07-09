Jeep richiama Grand Wagoneer e Wagoneer L: aggiornamento urgente per il sistema frenante

Stellantis ha avviato un richiamo per quasi 12.000 Jeep Grand Wagoneer e Grand Wagoneer L del 2026 negli Stati Uniti. Il motivo è un possibile problema al software che controlla alcune funzioni del sistema frenante, segnalato dalla National Highway Traffic Safety Administration.

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Jeep Grand Wagoneer 2026, richiamo per quasi 12.000 SUV: il nodo è il software dei freni

Secondo l’avviso dell’ente americano, il difetto riguarda il software installato durante la produzione. In alcuni casi potrebbe non funzionare correttamente. Sono due sistemi che il guidatore difficilmente nota nella guida normale. Restano sullo sfondo, pronti a intervenire quando il veicolo deve affrontare una situazione più critica.

Una frenata improvvisa, una curva su fondo bagnato, una manovra d’emergenza. Sono momenti brevi, spesso questione di pochi secondi, ma proprio lì l’elettronica può aiutare a mantenere il controllo.

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Per questo la NHTSA parla di un possibile aumento del rischio di incidente. Il richiamo riguarda 11.980 veicoli complessivi: 8.628 Jeep Grand Wagoneer 2026 e 3.352 Jeep Grand Wagoneer L 2026.

Non c’è necessariamente una spia accesa, un rumore insolito o una sensazione diversa al pedale del freno. Il difetto è nel software. Può quindi restare invisibile nell’uso quotidiano e presentarsi solo quando i sistemi di assistenza vengono chiamati a lavorare.

La soluzione prevista da Stellantis è un aggiornamento del modulo di controllo dei freni. L’intervento sarà effettuato presso i concessionari autorizzati, che installeranno la versione corretta del software. L’obiettivo è riportare al funzionamento previsto il controllo elettronico della stabilità e l’assistenza elettronica alla frenata.

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USA TODAY ha riferito di aver contattato Stellantis, casa madre di FCA US, per sapere se siano stati registrati incidenti o feriti collegati al richiamo. Nel frattempo, i proprietari dei SUV interessati potranno verificare se il proprio veicolo rientra nel provvedimento attraverso i canali ufficiali o rivolgendosi a un concessionario.

Chi possiede una Jeep Grand Wagoneer o una Grand Wagoneer L del 2026 dovrà quindi prestare attenzione all’avviso di richiamo. L’aggiornamento software servirà a eliminare l’anomalia e a garantire che i sistemi elettronici di sicurezza siano pronti a intervenire quando davvero necessario.