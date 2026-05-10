Stellantis celebra i 45 anni dello stabilimento di motori di Saltillo 

Stellantis Mexico celebra un traguardo importante: i 45 anni dello stabilimento motori di Saltillo Norte, in Coahuila. Un anniversario che racconta la storia di un impianto produttivo e anche quella di migliaia di persone che, dal 1981 a oggi, hanno contribuito a renderlo uno dei punti di riferimento più importanti per la produzione di motori ad alte prestazioni.

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Lo stabilimento di Saltillo ha saputo costruire negli anni una reputazione fondata su qualità, competenza e capacità di adattarsi

Conosciuto internamente come “Il Nido dell’Aquila”, lo stabilimento ha saputo costruire negli anni una reputazione fondata su qualità, competenza e capacità di adattarsi alle sfide. Dalle sue linee sono usciti alcuni propulsori entrati nella storia dell’automobile, tra cui i celebri motori HEMI V8, sinonimo di potenza e tradizione americana.

Oggi Saltillo Norte continua a ricoprire un ruolo centrale nella strategia industriale di Stellantis. L’impianto produce diverse versioni dei motori HEMI e le due varianti del moderno Hurricane Twin Turbo da 3,0 litri, destinate principalmente ai mercati di Stati Uniti e Canada. Una caratteristica che rende questo stabilimento unico al mondo: è infatti l’unico capace di produrre contemporaneamente queste due architetture ad alte prestazioni.

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In oltre quattro decenni di attività, il sito ha superato quota 17 milioni di motori prodotti, confermandosi come uno dei poli produttivi più rilevanti della regione. Un risultato reso possibile dal talento dei lavoratori messicani e da una rete di fornitori solida e competitiva.

Jose Pagano, Vicepresidente Powertrain in Messico, ha sottolineato come questo anniversario rifletta la forza delle attività Stellantis nel Paese e l’impegno quotidiano dei dipendenti. Saltillo Norte, ha spiegato, resta un pilastro fondamentale per la crescita dell’azienda nella regione.

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Oggi i motori prodotti nello stabilimento equipaggiano modelli come Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Ram 1500, Ram 2500, Dodge Charger, Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer.