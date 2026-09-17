Lancia Gamma, debutto al Mimit: Stellantis rilancia il ruolo dell’Italia tra Melfi, Torino e nuovi investimenti

La nuova Lancia Gamma è stata presentata in una sede che vale quasi quanto l’auto stessa. Stellantis ha scelto infatti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per mostrare il nuovo crossover del marchio, trasformando l’evento in un messaggio molto chiaro: l’Italia deve continuare ad avere un peso importante nei piani industriali del gruppo.

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Lancia Gamma nasce del resto con un legame fortissimo con il nostro Paese. Il design è stato sviluppato a Torino, nel Centro Stile Lancia diretto da Gianni Colonello, mentre produzione e industrializzazione fanno capo a Melfi. Nel progetto sono coinvolti anche una trentina di fornitori italiani, altro elemento che Stellantis ha voluto mettere in evidenza durante la presentazione.

Lancia Gamma diventa uno dei simboli del rilancio di Melfi

Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, ha insistito proprio su questo punto, parlando di un progetto che parte da Torino e arriva fino alla Basilicata. La nuova Lancia Gamma avrà anche un compito commerciale importante, perché riporterà il marchio in un segmento molto pesante in Europa, quello dei SUV medi.

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Il momento è particolare anche per Lancia, che nel 2026 festeggia 120 anni di storia e sta cercando di tornare ad avere un ruolo più importante fuori dai confini italiani. Durante l’evento si è parlato però anche di molto altro. Emanuele Cappellano, responsabile Enlarged Europe di Stellantis, ha fatto il punto sugli stabilimenti italiani e sulle prossime mosse del gruppo.

Melfi resta uno dei siti centrali: oltre alla Lancia Gamma, ospita o ospiterà nuova Jeep Compass, DS N°7, DS N°8 e, entro la fine del 2027, anche un nuovo modello Alfa Romeo. Pomigliano dovrebbe invece ricevere la piattaforma E-Car dal 2028, destinata a tre nuovi modelli, mentre ad Atessa sono previsti investimenti importanti sui veicoli commerciali a partire dal 2029.

Resta poi il nodo Mirafiori. Lo stabilimento torinese continua a dipendere soprattutto dalla Fiat 500, nelle versioni elettrica e ibrida, ma Stellantis sostiene che i piani vadano oltre l’attuale produzione. Cappellano ha inoltre ribadito che i volumi del 2026 dovrebbero risultare nettamente superiori a quelli del 2025.

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Dalla presentazione della Lancia Gamma è arrivato infine anche un messaggio al Governo. Stellantis continua a chiedere incentivi per spingere famiglie e piccole imprese a sostituire auto vecchie con modelli più recenti e meno inquinanti, in un mercato italiano che resta ancora molto dipendente dall’età elevata del parco circolante.