Opel Astra GSE Line, la sportiva per tutti i giorni debutta a Parigi e arriva nel 2027

Opel continua a spingere sul marchio GSE e dopo Mokka GSE e Corsa GSE prepara il prossimo passo. Al Salone dell’Auto di Parigi farà infatti il suo debutto la nuova Opel Astra GSE Line, versione che porterà sulla compatta tedesca un look più sportivo senza obbligare i clienti a scegliere una sola motorizzazione. Le prime immagini mostrano già diversi dettagli specifici, mentre l’arrivo sul mercato è previsto per la primavera del 2027.

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Opel Astra GSE Line debutta al Salone di Parigi

La novità più interessante riguarda proprio la filosofia scelta da Opel. A differenza di Mokka GSE e Corsa GSE, entrambe completamente elettriche e votate alle prestazioni, Astra GSE Line sarà soprattutto un allestimento dal carattere sportivo. Potrà quindi essere abbinato praticamente a tutta la gamma: elettrica, plug-in hybrid, ibrida e persino alle versioni con motore a combustione interna.

A partire dalla primavera del 2027, Astra GSE Line prenderà il posto dell’attuale allestimento GS. Opel ha deciso di rendere l’Astra più aggressiva senza stravolgerne l’impostazione. Davanti troviamo nuovi inserti sotto l’Opel Vizor con una finitura specifica, accompagnati dalla scritta “GSE LINE” sul paraurti. Completano il tutto i cerchi in lega diamantati da 17 pollici di serie, mentre quelli da 18 pollici saranno disponibili come optional.

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Le modifiche continuano anche all’interno. Opel ha scelto cuciture gialle per sedili, volante, pannelli delle portiere e bracciolo centrale, mentre il guidatore avrà a disposizione pedali sportivi in alluminio. Su alcune motorizzazioni sarà possibile ordinare anche sedili sportivi con poggiatesta integrati.

Per Opel si tratta di un altro tassello nella nuova strategia GSE. La sigla significa “Grand Sport Electric” ed è già utilizzata anche nel motorsport, dalla Mokka GSE Rally fino alla nuova monoposto GSE 27FE destinata alla Formula E.

Le sorprese, però, non finiranno con il lancio di Astra GSE Line. Nel corso del 2027 Opel introdurrà infatti una versione più potente dell’Astra, capace di sviluppare 206 kW, equivalenti a circa 280 CV. Maggiori dettagli su questa variante e sui prossimi modelli destinati a ricevere l’allestimento GSE Line saranno annunciati proprio durante il Salone di Parigi.