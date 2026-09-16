La Abarth 695 più estrema del mondo: 600 CV sull’avantreno della piccola sportiva

Qualcuno ha messo 600 cavalli sulle ruote anteriori. A far spalancare gli occhi è una Abarth 695 Biposto che Cesare Bassanini e Old School Garage hanno ripensato e ricostruito pezzo per pezzo per il Time Attack, fino a ottenere qualcosa che con la 695 di serie condivide a malapena la silhouette.

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Il punto di partenza era già estremo. La Biposto originale, 190 CV, 997 kg, 0-100 in 5,9 secondi, era l’Abarth che si definiva da sola “la più piccola delle supercar”. Un’etichetta che sembrava quasi un eccesso di ottimismo.

Il quattro cilindri turbo da 1,4 litri è stato ricostruito dall’interno: componenti forgiati, alimentazione rivista, turbocompressore di taglia superiore. Ecco quindi come arriviamo ai 600 CV dichiarati, più del triplo dell’originale, tutti scaricati sull’avantreno tramite un cambio sequenziale Kotouc a sette rapporti e semiassi rinforzati.

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La carrozzeria racconta la stessa storia con altri mezzi. I parafanghi allargati guadagnano circa 40 centimetri complessivi, cambiando le proporzioni della piccola in modo definitivo. Davanti, uno splitter sostenuto da tiranti; dietro, un alettone che non lascia dubbi sulle intenzioni. Ogni elemento esiste perché il carico aerodinamico, a certi regimi, smette di essere un optional.

Anche il telaio della un tempo innocente 695 è stato rinforzato, l’assetto affidato ad ammortizzatori Öhlins regolabili, l‘impianto frenante aggiornato con dischi da 370 mm e pinze AP Racing a quattro pistoncini. Pannelli in fibra di vetro e vetri in plexiglas completano un lavoro di alleggerimento che insegue ogni grammo con determinazione.

Il progetto non è rimasto fermo in officina. Nel 2023 ha conquistato il titolo italiano nel Time Attack nella categoria Pro 3000, e nel 2026 è tornato in pista a Franciacorta, dove le telecamere di NM2255 hanno ripreso le cambiate del sequenziale, le fiammate dallo scarico e un comportamento tra i cordoli che racconta meglio di qualsiasi scheda tecnica cosa significhi gestire 600 CV con un quattro cilindri da 1,4 litri e nessun asse posteriore a cui appoggiarsi.