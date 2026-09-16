in Abarth

La Abarth 695 più estrema del mondo: 600 CV sull’avantreno della piccola sportiva

Una Abarth 695 Biposto con 600 CV tutti sulle ruote anteriori: il progetto estremo di Old School Garage per il Time Attack Italia.

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Abarth-695-Biposto-Old School Garage

Qualcuno ha messo 600 cavalli sulle ruote anteriori. A far spalancare gli occhi è una Abarth 695 Biposto che Cesare Bassanini e Old School Garage hanno ripensato e ricostruito pezzo per pezzo per il Time Attack, fino a ottenere qualcosa che con la 695 di serie condivide a malapena la silhouette.

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Il punto di partenza era già estremo. La Biposto originale, 190 CV, 997 kg, 0-100 in 5,9 secondi, era l’Abarth che si definiva da sola “la più piccola delle supercar”. Un’etichetta che sembrava quasi un eccesso di ottimismo.

Abarth 695 Biposto - Old School Garage

Il quattro cilindri turbo da 1,4 litri è stato ricostruito dall’interno: componenti forgiati, alimentazione rivista, turbocompressore di taglia superiore. Ecco quindi come arriviamo ai 600 CV dichiarati, più del triplo dell’originale, tutti scaricati sull’avantreno tramite un cambio sequenziale Kotouc a sette rapporti e semiassi rinforzati.

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La carrozzeria racconta la stessa storia con altri mezzi. I parafanghi allargati guadagnano circa 40 centimetri complessivi, cambiando le proporzioni della piccola in modo definitivo. Davanti, uno splitter sostenuto da tiranti; dietro, un alettone che non lascia dubbi sulle intenzioni. Ogni elemento esiste perché il carico aerodinamico, a certi regimi, smette di essere un optional.

Abarth 695 Biposto - Old School Garage

Anche il telaio della un tempo innocente 695 è stato rinforzato, l’assetto affidato ad ammortizzatori Öhlins regolabili, l‘impianto frenante aggiornato con dischi da 370 mm e pinze AP Racing a quattro pistoncini. Pannelli in fibra di vetro e vetri in plexiglas completano un lavoro di alleggerimento che insegue ogni grammo con determinazione.

Il progetto non è rimasto fermo in officina. Nel 2023 ha conquistato il titolo italiano nel Time Attack nella categoria Pro 3000, e nel 2026 è tornato in pista a Franciacorta, dove le telecamere di NM2255 hanno ripreso le cambiate del sequenziale, le fiammate dallo scarico e un comportamento tra i cordoli che racconta meglio di qualsiasi scheda tecnica cosa significhi gestire 600 CV con un quattro cilindri da 1,4 litri e nessun asse posteriore a cui appoggiarsi.

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ARGOMENTI Abarth 695 tuning