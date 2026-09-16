Ferrari Cavalcade Classiche 2026: 75 “rosse” in viaggio sulle sponde del lago di Garda

La Ferrari Cavalcade Classiche 2026 si svolgerà dal 21 al 25 settembre e promette emozioni a profusione. Saranno le sponde del Lago di Garda, con i loro suggestivi scenari, a fare da cornice al prestigioso evento, che rende omaggio alla storia del marchio emiliano.

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Attesi al via 75 equipaggi, provenienti da oltre 15 nazioni, su altrettante “rosse” da mille e una notte. Si annuncia uno spettacolo tutto da vivere, nel segno della Dolce Vita. Il parterre sarà di altissimo livello.

A comporre la line-up ci penseranno tante auto da sogno del “cavallino rampante”, dalla 166 MM del 1948 alla Enzo del 2002, passando per GT leggendarie come le 365 GTB/4 Daytona, 275 GTB, 250 GT Berlinetta Lusso, F40 ed F50, solo per citarne alcune. Sono nomi leggendari, che spingono a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati.

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Anche in questa edizione, Ferrari Cavalcade Classica offrirà ai partecipanti un’esperienza di guida tra le più esclusive, che omaggia al meglio l’heritage della casa di Maranello. L’incontro fra gli scenari mozzafiato del Lago di Garda e alcune delle “rosse” più rare e prestigiose comporrà una tela magica, tutta da godere.

Per i proprietari e i collezionisti al via ci sarà anche l’opportunità di incontrarsi e di vivere momenti di scambio, nel segno della comune passione. Le auto del “cavallino rampante” attese ai nastri di partenza hanno scritto pagine importanti nella storia del marchio emiliano e la faranno rivivere, con una tre giorni ad alto indice di glamour e di adrenalina.

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Nonostante la partecipazione alla manifestazione sia riservata esclusivamente ai proprietari di Ferrari, la Cavalcade Classiche è stata ideata per regalare a tutti lo spettacolo di una moltitudine di “rosse” riunite insieme, con il loro inconfondibile sound e le loro seducenti alchimie estetiche.

Per gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi, si profila l’imperdibile possibilità di vedere sfilare auto dal fascino inebriante e di ammirarle da vicino durante le esposizioni fisse aperte al pubblico, in alcuni dei contesti più spettacolari dell’area.

La prima giornata di Ferrari Cavalcade Classiche 2026, ossia quella del 22 settembre, interesserà la sponda meridionale del Lago di Garga e il paesaggio morenico circostante. Fra i luoghi interessati, i centri storici di San Felice del Benaco e Valeggio sul Mincio, il Castello Scaligero di Sirmione e i terreni del Parco Sigurtà.

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Il giorno dopo, gli equipaggi, a bordo delle preziose auto del “cavallino rampante”, si sposteranno sulle montagne dell’altopiano di Brentonico prima di scendere verso Verona. Qui le “rosse” saranno offerte alla visione del pubblico in Piazza Bra, di fronte all’Arena.

Poi il cammino proseguirà alla volta della sponda bresciana del Lago di Garda, per concludersi con un’esposizione aperta al pubblico nel parcheggio principale della tenuta del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.

Il 24 settembre andrà in scena l’ultima tappa della Ferrari Cavalcade Classiche 2026, con escursione nell’entroterra lombardo e trentino. Di particolare fascino il passaggio su un tratto della Strada della Forra, ma l’attesa maggiore è per la fase successiva, con partenza da Gargnano e mostra dei gioielli della casa di Maranello sul Lungolago Zanardelli a Salò. Anche qui le emozioni toccheranno il loro diapason.

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Programma Ferrari Cavalcade Classiche 2026

Ferrari Cavalcade Classiche

Martedì 22 settembre

10:05 – 10:45 Guida attraverso il centro storico di San Felice del Benaco.

11:00 – 12:55 Esposizione Ferrari storiche a Piazzale Porto, Sirmione.

13:10 – 15:20 Esposizione Ferrari storiche al Parco Sigurtà.

16:30 – 17:10 Guida attraverso il centro storico di Gargnano.

Mercoledì 23 settembre

11:05 – 12:25 Esposizione vetture allo Chalet Novezza, Monte Baldo.

13:00 – 15:10 Esposizione vetture in Piazza Bra, Verona.

16:15 – 16:55 Guida attraverso il centro storico di Salò.

16:25 – 17:45 Esposizione vetture nel parcheggio principale del Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera.

Giovedì 24 settembre

09:25 – 10:05 Guida attraverso Lemprato, con vista sul Lago d’Idro.

10:10 – 11:30 Esposizione vetture al Lago di Ledro.

17:15 Partenza sfilata da Gargnano.

18:00 – 00:00 Esposizione vetture sul Lungolago Zanardelli, Salò.

Fonte | Ferrari