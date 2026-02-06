Citroën C3 Aircross finalista al premio Autobest 2026

Il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross centra un traguardo che va oltre il semplice riconoscimento formale, entrando nella rosa dei finalisti del premio Autobest. Un risultato che racconta la maturità di un progetto pensato per offrire valore reale alle persone, premiando quell’equilibrio spesso difficile da raggiungere tra design, comfort, tecnologia e accessibilità. È un segnale forte per Citroën, che vede confermata la bontà di una strategia orientata a rendere l’auto sempre più vicina alla vita quotidiana.

Citroën C3 Aircross entra ufficialmente nella rosa dei modelli finalisti del prestigioso premio Autobest

Nel segmento dei B-SUV, oggi il più affollato e competitivo del mercato italiano, il Nuovo Citroën C3 Aircross riesce a distinguersi senza eccessi, puntando su soluzioni intelligenti e concrete. Anche i numeri lo dimostrano: nel gennaio 2026 il modello cresce di 0,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2025, mentre nel mercato dei privati l’incremento raggiunge 0,9 punti percentuali su base annua. Un trend positivo che coinvolge anche la mobilità elettrica, con il Nuovo SUV ëC3 Aircross che si posiziona come il secondo modello 100% elettrico più venduto del suo segmento.

Ma il vero punto di forza del Nuovo Citroën C3 Aircross è la sua capacità di adattarsi alle persone. Completamente riprogettato, nasce per accompagnare famiglie, coppie e chi vive l’auto come uno strumento quotidiano. Con una lunghezza di 4,39 metri, riesce in qualcosa di raro per la categoria: offrire fino a sette posti mantenendo compattezza, maneggevolezza e facilità di utilizzo, soprattutto in ambito urbano.

Il design comunica solidità e sicurezza fin dal primo sguardo, grazie a linee robuste, un frontale deciso e a un’altezza da terra superiore ai 200 millimetri che restituisce un autentico feeling da SUV. All’interno, l’atmosfera cambia registro e punta tutto sul benessere. L’ambiente C-Zen-Lounge è pensato come un vero salotto su ruote, dove ogni elemento contribuisce a rendere la guida più rilassata. I sedili e le sospensioni Citroën Advanced Comfort assorbono le asperità della strada, mentre soluzioni come l’Head-Up Display aiutano a mantenere l’attenzione senza stress.

La gamma, articolata su motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche, completa un’offerta accessibile e coerente con le diverse esigenze di mobilità. L’ingresso tra i finalisti del premio Autobest diventa così la naturale conferma di un SUV che non vuole impressionare, ma semplificare davvero la vita di chi lo guida, restando fedele allo spirito Citroën.