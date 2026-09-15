Il flop da 600 milioni di Chrysler: la TC by Maserati che nessuno comprò

Nel 1989, una cabriolet di lusso a trazione anteriore da centinaia di cavalli non era certo da ignorare. Eppure quasi nessuno lo sapeva, o se ne era accorto. La Chrysler TC by Maserati nacque da un accordo tra Lee Iacocca e Alejandro de Tomaso per dare alla Chrysler un tocco di glamour europeo. Funzionò? Non proprio.

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Quello che arrivò nelle concessionarie americane per il 1989 aveva un prezzo base intorno ai 33.000 dollari. Nella stessa concessionaria, la Chrysler LeBaron cabriolet standard si portava a casa con circa 14.500 dollari. La TC sembrava semplicemente una LeBaron con aspirazioni costose e un badge esotico cucito sopra.

Le versioni più diffuse, quelle con il 2.2 turbo da 160 CV abbinato all’automatico a tre marce, o con il V6 Mitsubishi da 141 CV, non facevano nulla per smentire l’accusa. Trazione anteriore, abbondanza di pelle, automatico: una formula da crociera personale, non da roadster sportiva. Chrysler ci perse quasi 600 milioni di dollari. Una costosa disavventura, disse allora il dirigente Bob Lutz.

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Circa 500 esemplari raccontano, se vogliamo, una storia diversa. Il motore condivideva l’architettura del quattro cilindri turbo da 2,2 litri, ma era un’altra cosa: testata in alluminio fusa da Cosworth in Inghilterra e rifinita da Maserati a Modena, albero motore e bielle rinforzati, pistoni forgiati Mahle, turbocompressore IHI giapponese, alberi a camme disegnati da Crane e prodotti a Modena. La potenza, qui, invece, era 200 CV a 5.500 giri, con una coppia di 298 Nm a 3.400, con cambio manuale.

Il risultato era un quarto di miglio in 15,5 secondi a 148 km/h e una velocità massima di 217 km/h. Per una cabriolet di lusso a trazione anteriore che pesava oltre 1.360 chilogrammi, nel 1989, era qualcosa di interessante. I contemporanei la descrissero come la Chrysler più veloce del periodo.

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Su 7.300 TC prodotte tra il 1989 e il 1991, meno di una su quattordici ricevette questa configurazione. Un esemplare da 39.000 miglia è passato di mano su Bring a Trailer nel luglio 2026 per soli 11.750 dollari. Un altro, sempre con il 200 CV, a 12.025 dollari nel settembre 2025. I prezzi dei modelli con automatico scendono di molto.

Una cabriolet con motore multinazionale, appunto Chrysler, Cosworth, Maserati, Mahle, IHI e Getrag, finiture artigianali italiane e prestazioni autentiche da anni Ottanta, è oggi acquistabile a prezzi che molte utilitarie non si sognano. Il mercato la ignora perché il nome TC porta ancora il peso di un fallimento.