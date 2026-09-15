Leapmotor prepara una serata speciale in tutta Italia: il 16 settembre arriva la seconda Leap Night

Leapmotor prova a rendere più movimentato il rientro dalle vacanze con la seconda edizione della Leap Night – Back to School, in programma la sera del 16 settembre presso le concessionarie aderenti della rete italiana. L’idea è quella di andare oltre il classico porte aperte, trasformando la visita in showroom in un evento vero e proprio, con musica, intrattenimento, food & beverage e diverse attività pensate per coinvolgere il pubblico.

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La serata servirà anche per mostrare da vicino le ultime novità della gamma, in un momento particolarmente importante per il marchio, che continua ad ampliare rapidamente la propria presenza in Italia.

Leapmotor porta in concessionaria B03X, B05 e le altre novità della gamma

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio la rete vendita, con eventi organizzati localmente ma seguendo un format comune a livello nazionale. Gli ospiti potranno partecipare a diverse attività e assistere anche a un momento dedicato alla nuova Leapmotor B03X, uno dei modelli più attesi della seconda parte dell’anno.

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Durante la Leap Night sarà possibile vedere da vicino anche gli altri modelli che stanno entrando progressivamente nella gamma italiana. Tra questi ci saranno la B10 REEV Hybrid, soluzione pensata per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza rinunciare alla maggiore flessibilità garantita dal range extender, e la nuova B05.

Spazio anche alla T03 Black Limited Edition, versione speciale della piccola elettrica cittadina che si distingue soprattutto per l’inedita verniciatura Metallic Black. Una proposta con la quale Leapmotor prova a dare un’immagine ancora più personale a uno dei modelli più accessibili della propria offerta.

L’obiettivo dell’evento del 16 settembre è quindi duplice: da una parte rafforzare il rapporto tra concessionarie e clienti, dall’altra far conoscere una gamma che nell’arco di pochi mesi è diventata decisamente più articolata.

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Per Leapmotor, la seconda Leap Night rappresenta anche un modo per accompagnare l’inizio della nuova stagione commerciale con una formula più informale rispetto ai tradizionali eventi in concessionaria, puntando maggiormente sull’esperienza e sul contatto diretto con il pubblico.