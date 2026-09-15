Alfa Romeo Coupé, il Biscione che gli appassionati vorrebbero davvero rivedere

Una nuova Alfa Romeo Coupé capace di riportare al centro emozione, proporzioni classiche e sportività italiana. È questa l’idea alla base dell’ultimo render pubblicato sui social da Carlo Indelicato, creatore digitale indipendente che ha immaginato una possibile coupé del Biscione reinterpretando alcuni elementi della tradizione Alfa Romeo in chiave moderna.

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Indelicato ha spiegato che si tratta della seconda puntata di un progetto realizzato con contenuti sviluppati anche attraverso l’intelligenza artificiale. Non siamo quindi davanti a un modello ufficiale o a un’anticipazione dei programmi Alfa Romeo, ma a un render creativo che prova a rispondere a una domanda che continua ad accompagnare molti appassionati: come potrebbe essere oggi una vera coupé sportiva del marchio?

Alfa Romeo coupé: il render guarda alla Giulia GT e alla 8C

Il riferimento dichiarato è alla cosiddetta “Meccanica delle Emozioni”, una filosofia che per anni ha rappresentato bene il carattere più sportivo di Alfa Romeo. Nel concept di Carlo Indelicato questa idea viene tradotta in una carrozzeria bassa e larga, con cofano lungo, abitacolo arretrato e una linea del tetto molto pulita.

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Tra le fonti d’ispirazione citate dallo stesso autore ci sono due modelli molto diversi tra loro ma altrettanto importanti nella storia del Biscione: la Giulia GT e la 8C. Il render non cerca però di copiarle. L’obiettivo è piuttosto quello di recuperarne lo spirito, utilizzando proporzioni classiche e dettagli moderni.

Il frontale conserva ovviamente lo Scudetto Alfa Romeo, inserito in una fascia molto aggressiva e affiancato da gruppi ottici sottili. Anche la vista posteriore mantiene un’impostazione decisamente sportiva, con carreggiate generose, quattro terminali di scarico e un profilo che punta più sull’eleganza che sull’eccesso.

Nelle immagini ambientate in uno showroom Alfa Romeo, la coupé viene proposta anche in rosso e blu, colori che rendono ancora più evidente l’impostazione da gran turismo sportiva.

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Al momento una coupé di questo tipo non fa parte dei programmi annunciati da Alfa Romeo. Per il futuro il Biscione ha confermato l’arrivo di nuovi modelli nei segmenti B e C e sta valutando soluzioni per l’evoluzione di Giulia e Stelvio, ma al momento non è stata annunciata una nuova coupé di serie.