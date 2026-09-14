FIAT Professional punta su TRIS, Doblò EasyPRO e Ducato a IAA Transportation 2026

FIAT Professional arriva a IAA Transportation 2026, in programma ad Hannover dal 14 al 20 settembre, con una strategia molto chiara: ampliare la propria presenza nella mobilità professionale puntando su soluzioni diverse per esigenze molto differenti. Al centro dello stand ci sono tre protagonisti: il nuovo TRIS, il Doblò EasyPRO e il sempre più importante Ducato, modello simbolo della gamma.

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FIAT Professional porta TRIS e Doblò EasyPRO ad Hannover

La novità più curiosa è senza dubbio TRIS, il primo micro-veicolo commerciale elettrico a tre ruote di FIAT Professional. Disegnato dal Centro Stile in Italia, nasce per le consegne dell’ultimo miglio e per chi lavora quotidianamente nei centri urbani più congestionati.

Con una lunghezza di appena 3,17 metri e un raggio di sterzata di 3,05 metri, TRIS è pensato per muoversi agilmente anche negli spazi più stretti. L’autonomia dichiarata è di 90 km nel ciclo WMTC, mentre la portata utile arriva a 430 kg in Europa, a seconda della configurazione. Ad Hannover viene mostrato sia in versione Cargo Box con porte sia come Pick-up senza porte. Proprio il Cargo Box riesce a ospitare fino a due europallet, un dato interessante per un mezzo così compatto.

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Accanto a lui troviamo il nuovo Doblò EasyPRO, sviluppato con un obiettivo diverso: offrire ai professionisti un veicolo semplice, robusto e soprattutto accessibile. Disponibile in due lunghezze, offre una portata compresa tra 650 kg e una tonnellata e un volume di carico massimo di 4,4 metri cubi.

L’abitacolo è stato pensato per chi trascorre molte ore al lavoro. Il sistema Flexiseat permette di ripiegare il sedile del passeggero per aumentare la flessibilità, mentre il ModuTable opzionale trasforma parte dell’interno in una piccola postazione di lavoro mobile. La gamma comprenderà motorizzazioni termiche, una versione completamente elettrica e in futuro anche una variante mild hybrid.

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FIAT Professional arriva ad Hannover anche forte di numeri positivi. Nei primi otto mesi del 2026 le immatricolazioni sono salite da 87.600 a 91.900 unità, con Ducato ancora una volta al centro della crescita.

Il modello celebra quest’anno i suoi 45 anni e oltre 3,5 milioni di unità prodotte dal debutto del 1981. La gamma continua inoltre ad ampliarsi con E-Ducato, capace di arrivare fino a 424 km di autonomia WLTP, e con il programma CustomFit, pensato per personalizzare i veicoli in base alle necessità dei singoli clienti.