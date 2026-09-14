Stellantis Pro One fa sul serio ad Hannover: tre anteprime mondiali e una nuova idea di mobilità professionale

Stellantis Pro One sceglie la IAA Transportation di Hannover per mostrare come cambierà nei prossimi anni il mondo dei veicoli commerciali del gruppo. Nello stand allestito nel padiglione 13, su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, sono esposti 13 veicoli tra modelli di serie, conversioni CustomFit e soluzioni pensate per le esigenze più diverse dei professionisti. Ma la vera novità è che Stellantis vuole andare oltre il semplice veicolo, costruendo un ecosistema nel quale connettività, servizi e intelligenza artificiale diventano parte integrante dell’offerta.

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Tre anteprime mondiali ad Hannover per Stellantis Pro One

Uno dei protagonisti è il nuovo Smart Compact Van, modello di segmento C che viene mostrato per la prima volta dal vivo dopo il debutto virtuale dello scorso giugno. La stessa base sarà commercializzata con nomi differenti dai vari marchi del gruppo: Citroën Berlingo Van First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active.

L’impostazione è volutamente pratica. L’abitacolo è stato ripensato per offrire maggiore modularità grazie a soluzioni come Flexistand, Modulable, Moduwork, Dashbox e Moduconsole. A seconda della configurazione, il veicolo può trasformarsi in un piccolo ufficio mobile oppure aumentare lo spazio disponibile per oggetti lunghi fino a 3,4 metri. La gamma motori comprenderà una versione elettrica con autonomia fino a 270 km, due diesel, un benzina e, dal prossimo anno, anche un nuovo mild hybrid.

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Spazio poi a Fiat TRIS, il piccolo tre ruote completamente elettrico dedicato soprattutto alla mobilità urbana e alle consegne dell’ultimo miglio. Ad Hannover debutta una nuova versione dotata di porte, sviluppata anche sulla base dei suggerimenti ricevuti dai clienti.

L’obiettivo è migliorare protezione dalle intemperie, sicurezza del carico e comfort del conducente. TRIS può trasportare oltre 500 kg e due europallet, utilizza una batteria da 6,9 kWh e offre fino a 90 km di autonomia. La ricarica può avvenire attraverso una normale presa domestica da 220 V.

La terza anteprima è probabilmente la più futuristica. Si chiama BOW., acronimo di Box on Wheels, ed è un concept elettrico e autonomo pensato per la logistica urbana. Sviluppato insieme a UQI Robotics, combina guida autonoma, elettrificazione e connettività e potrebbe trovare applicazione non soltanto nelle consegne cittadine, ma anche all’interno di fabbriche, ospedali e aeroporti. Ad Hannover Stellantis Pro One ne propone anche dimostrazioni dinamiche in un’area esterna.

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Dietro queste novità c’è però una strategia più ampia. Stellantis Pro One sta sviluppando il sistema NEXT, che punta a monitorare in tempo reale gli 800.000 veicoli commerciali connessi del gruppo. I primi centri di comando sono già operativi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre la prossima fase prevede l’apertura di strutture interne in Europa. L’obiettivo dichiarato è aumentare il più possibile l’uptime dei veicoli, intervenendo in maniera preventiva prima che eventuali problemi possano fermare l’attività dei clienti.

Grande attenzione anche a CustomFit, il programma che consente di ordinare veicoli già convertiti e personalizzati attraverso la rete Stellantis. Tra gli esempi presenti ad Hannover figurano eDucato refrigerato con presa di forza elettrica da 400 V, Doblò EasyPro attrezzato per tecnici e logistica urbana, Peugeot Expert Tech Edition per elettricisti, Opel Vivaro Dropside e diverse configurazioni professionali di Citroën Berlingo e Jumper.

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Stellantis Pro One parte inoltre da numeri importanti: nel 2025 ha venduto 1,65 milioni di veicoli commerciali e pick-up, raggiungendo una quota globale vicina al 15 per cento e il primo posto in Europa e Sud America. Nei prossimi cinque anni il piano prodotto prevede l’arrivo di 11 nuovi modelli, mentre la strategia FaSTLAne 2030 punta a trasformare Pro One da semplice gamma di veicoli commerciali in un vero ecosistema dedicato ai professionisti.