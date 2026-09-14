Jeep Wrangler JL-2A 2027, omaggio alla Willys CJ-2A: il fuoristrada torna alle origini

Jeep continua a scavare nella propria storia e lo fa con una serie speciale dal forte sapore nostalgico. Si chiama Jeep Wrangler JL-2A 2027 ed è l’undicesima proposta del programma Twelve 4 Twelve, il progetto con cui il marchio americano sta celebrando alcuni dei capitoli più importanti della propria tradizione. Questa volta il riferimento è alla Willys CJ-2A del 1945, considerata il primo vero modello Jeep progettato specificamente per un utilizzo civile.

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Jeep Wrangler JL-2A 2027 celebra la prima Jeep civile

La base scelta è quella della Wrangler Rubicon, quindi le capacità in fuoristrada restano al centro del progetto. A cambiare è soprattutto il modo in cui Jeep ha deciso di raccontare il proprio passato, riportando sulla carrozzeria e nell’abitacolo colori, materiali e dettagli ispirati direttamente alla CJ-2A originale.

La nuova Wrangler JL-2A sarà proposta con tinte particolari, a partire dal Gobi per la versione a due porte e dal colore ’41 per quella a quattro porte. Successivamente arriveranno anche Bright White, Sting Gray, Ghost e Joose. Proprio Gobi è pensato come richiamo alla storica finitura Harvest Tan.

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Tra gli elementi più caratteristici troviamo i cerchi da 17 pollici verniciati in Joose, ispirati ai vecchi Sunset Red della CJ-2A, abbinati a pneumatici BFGoodrich KO2 All-Terrain da 33 pollici. Completano il quadro i ganci di traino arancioni, i parafanghi in tinta, il tetto rigido in tre pezzi e gli inserti scuri sulla classica griglia Jeep a sette feritoie.

Anche l’abitacolo è stato completamente caratterizzato. I sedili sono rivestiti in pelle Nappa Heritage Tan, mentre plancia, portiere e console centrale utilizzano tonalità Bison Brown. Le cuciture Desert Orange creano invece un legame diretto con i dettagli esterni. Non mancano poi il medaglione del cambio Willys-Overland, grafiche specifiche sulle bocchette e una targhetta posteriore ispirata ai pannelli dati della CJ-2A originale.

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Il richiamo al 1945 non è casuale. Fu proprio in quell’anno che la Willys MB militare venne trasformata nella CJ-2A, dando vita alla tradizione “CJ”, cioè Civilian Jeep. Nata per fattorie, ranch e lavori industriali, introdusse elementi come il portellone posteriore e la presa di forza, mantenendo però quelle caratteristiche che avrebbero definito per decenni l’immagine del marchio.

La Jeep Wrangler JL-2A 2027 sarà ordinabile da ottobre. Il pacchetto dedicato avrà un prezzo consigliato di 4.995 dollari, appena 115 dollari in più rispetto a una Rubicon equipaggiata in maniera analoga. Un sovrapprezzo simbolico per una versione che punta soprattutto su storia, dettagli e identità.