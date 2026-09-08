Ferrari Luce avvistata sulle strade di Hong Kong: la prima elettrica Ferrari non passa inosservata

Ferrari Luce continua a far parlare di sé. La prima elettrica nella storia del Cavallino Rampante ha diviso il pubblico fin dal giorno della presentazione, soprattutto per un design che rompe in maniera evidente con quello a cui Maranello ci aveva abituato. C’è chi l’ha promossa proprio per il suo coraggio e chi, invece, non ha usato mezzi termini per bocciarne le forme. Una cosa però è certa: passare inosservata non sembra proprio essere nel destino di questa Ferrari.

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Ferrari Luce avvistata per le strade di Hong Kong

A qualche mese dalla presentazione, un nuovo esemplare è stato fotografato a Hong Kong. La vettura, con carrozzeria rossa abbinata a numerosi elementi neri, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei passanti. Le immagini pubblicate sui social da siu_.ethan permettono soprattutto di vedere la Luce lontano dai riflettori delle presentazioni ufficiali, parcheggiata in mezzo alle normali auto che circolano ogni giorno per la città. Ed è forse proprio così che si riescono a capire meglio le sue proporzioni e il particolare lavoro fatto sulla carrozzeria.

Per realizzare la sua prima elettrica, Ferrari ha deciso del resto di rischiare parecchio. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Centro Stile Ferrari e LoveFrom, realtà fondata da Jony Ive e Marc Newson. Il risultato è una vettura volutamente diversa dalle Ferrari tradizionali, con un’impostazione minimalista e soluzioni che hanno immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati. Una scelta tutt’altro che casuale per un modello chiamato ad aprire un capitolo completamente nuovo nella storia della casa di Maranello.

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Le critiche, almeno per il momento, non sembrano però aver raffreddato l’interesse dei clienti. La Cina si sta rivelando uno dei mercati dove la Luce ha suscitato maggiore curiosità. Le prime indiscrezioni parlavano di 88 unità inizialmente destinate al mercato cinese rapidamente assegnate, anche se successivamente alcuni concessionari hanno precisato che gli ordini continuano a essere raccolti. La domanda sarebbe comunque sufficiente a portare alcune nuove consegne fino al 2027.

Nel frattempo Ferrari Luce ha già fatto registrare un risultato destinato a rimanere nella storia. L’esemplare speciale “Tailor Made”, Chassis 0, è stato battuto durante la Monterey Car Week per ben 40 milioni di dollari. Si tratta del prezzo più alto mai raggiunto all’asta da un’auto nuova. Insomma, potrà anche non piacere a tutti, ma la prima Ferrari elettrica sta già dimostrando di saper attirare attenzione come poche altre auto al mondo.