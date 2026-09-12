Alfa Romeo GTV Turbodelta, il render che immagina una nuova sportiva nata da Bottega Fuoriserie

Un’Alfa Romeo capace di mescolare il fascino di una GTV moderna con l’impronta più estrema di Bottega Fuoriserie. È questa l’idea alla base del nuovo render firmato dal creatore digitale indipendente Bruno Callegarin, che ha battezzato il progetto “GTV Concept BottegaFuoriserie Turbodelta”. Si tratta di un render che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi una coupé sportiva del Biscione con un carattere molto più aggressivo.

Advertisement

Alfa Romeo GTV Turbodelta, un render che guarda alla tradizione sportiva del Biscione

Il frontale è forse la parte che colpisce di più. Il classico scudetto Alfa Romeo domina il centro, affiancato da gruppi ottici sottili e da prese d’aria molto pronunciate. Sul cofano compare una grande apertura centrale, mentre splitter, carreggiate larghe e passaruota muscolosi danno all’auto un’impostazione quasi da competizione. Nel render compare anche una configurazione con fari supplementari sul cofano, un dettaglio che richiama immediatamente il mondo dei rally.

Anche la vista laterale resta molto personale. La carrozzeria rossa viene accompagnata da cerchi bianchi di grandi dimensioni e da una grafica inferiore che richiama le Alfa Romeo da corsa del passato. Dietro, invece, Callegarin ha scelto una coda molto pulita, con gruppi ottici orizzontali, grande diffusore e la scritta Turbodelta bene in evidenza.

Advertisement

Naturalmente non si tratta di un progetto ufficiale Alfa Romeo e non ci sono indicazioni che una vettura del genere sia realmente in sviluppo. Il render arriva però in un momento interessante per il marchio, soprattutto dopo le parole pronunciate nelle ultime ore da Santo Ficili sul futuro della casa del Biscione.

Il numero uno di Alfa Romeo e Maserati ha infatti confermato che nei prossimi anni arriveranno nuovi modelli e che il marchio continuerà a lavorare anche su vetture capaci di rafforzarne l’immagine. Ficili ha parlato di un nuovo C-SUV previsto nella prima metà del 2028 e, successivamente, di una nuova Giulietta, precisando che non sarà una semplice reinterpretazione del vecchio modello ma una vettura completamente nuova.

Advertisement

Resta inoltre aperto il tema dei segmenti oggi occupati da Giulia e Stelvio, sui quali Alfa Romeo sta ancora valutando come mantenere la propria presenza. Ficili ha però lasciato intendere che i progetti più esclusivi non finiranno con la 33 Stradale. Il percorso avviato con quella vettura proseguirà attraverso la Bottega Fuoriserie, iniziativa condivisa con Maserati e pensata proprio per modelli speciali e a tiratura limitata.

In questo quadro, una futura GTV resta per ora soltanto un sogno. Ma il render di Callegarin mostra bene quanto un nome del genere continui ad avere forza nell’immaginario degli appassionati Alfa Romeo.