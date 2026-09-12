Chrysler Arrow e Arrow Cross potrebbero partire da 25.000 dollari: Stellantis prepara il rilancio del marchio

Stellantis vuole rimettere Chrysler in partita negli Stati Uniti e per farlo sembra intenzionata a ripartire da modelli più accessibili. I primi protagonisti di questa nuova fase saranno Arrow e Arrow Cross, due crossover che, secondo quanto riportato da Automotive News, potrebbero partire da circa 25.000 dollari. Se il prezzo venisse confermato, sarebbe persino più basso rispetto ai meno di 30.000 dollari indicati nei mesi scorsi da Tim Kuniskis. Per ora, comunque, non c’è ancora un listino ufficiale.

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Chrysler Arrow e Arrow Cross nasceranno dalle nuove Fiat Grizzly

Per arrivare sul mercato in tempi relativamente rapidi, Stellantis sfrutterà una base già pronta. Arrow e Arrow Cross saranno infatti strettamente legate alle nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, appena mostrate anche in Italia. La prima dovrebbe avere una linea più filante, quasi da fastback, mentre la seconda avrà un’impostazione più classica da SUV. La produzione è prevista in Marocco, con successiva esportazione verso il Nord America.

Non bisogna però immaginare due semplici Fiat rimarchiate. Chrysler avrà un’identità propria, con modifiche al frontale, ai dettagli della carrozzeria e all’abitacolo per incontrare meglio i gusti del pubblico americano. Partire da una base già sviluppata permette comunque a Stellantis di risparmiare tempo e soprattutto costi, cosa fondamentale se l’obiettivo sarà davvero quello di restare intorno ai 25.000 dollari.

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Per Chrysler si tratta di una mossa importante anche perché la gamma, negli ultimi anni, si è ridotta parecchio. Dopo l’uscita di scena della 300, il marchio è rimasto praticamente legato a Pacifica e Voyager. Con Arrow e Arrow Cross tornerebbe invece in segmenti molto più popolari, dove il potenziale di vendita è decisamente più alto.

Il prezzo potrebbe diventare uno degli argomenti principali. Negli Stati Uniti il costo medio delle auto nuove è salito molto e trovare modelli realmente accessibili è diventato più difficile. Stellantis sembra aver capito che, per rilanciare Chrysler, serve anche tornare a proporre qualcosa capace di parlare a una fascia più ampia di clienti.

Più avanti dovrebbe arrivare anche Chrysler Airflow. Per questo modello si parlava inizialmente di un prezzo inferiore ai 40.000 dollari, mentre le ultime indicazioni lo collocano intorno ai 35.000. Arrow e Arrow Cross, però, dovrebbero scendere ancora più in basso e potrebbero diventare i modelli incaricati di riportare Chrysler davvero tra i marchi di volume negli Stati Uniti.