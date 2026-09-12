Stellantis prepara un investimento da oltre 1 miliardo: nuovo furgone e rilancio della fabbrica di Hordain

Stellantis starebbe preparando un investimento molto importante in Francia, con oltre un miliardo di euro destinati soprattutto allo stabilimento di Hordain e allo sviluppo di un nuovo veicolo commerciale. L’indiscrezione, riportata da Bloomberg e ripresa nelle ultime ore dalla stampa finanziaria, parla di un progetto ancora non ufficializzato dal gruppo ma già abbastanza avanzato da indicare chiaramente la direzione: più produzione interna, più automazione e un nuovo furgone da mettere sulle linee dello stabilimento del nord della Francia.

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Stellantis punta su Hordain per il prossimo veicolo commeciale

Il piano non riguarderebbe soltanto la fabbrica in senso stretto. Una parte delle risorse dovrebbe andare anche alla ricerca e sviluppo in altri siti francesi, quindi il progetto avrebbe un respiro più ampio rispetto al semplice aggiornamento delle linee. L’idea sembra essere quella di accompagnare il nuovo modello fin dalle fasi iniziali, integrando sviluppo, produzione e organizzazione industriale.

Hordain, del resto, è già uno dei siti più importanti di Stellantis per i veicoli commerciali medi. Da qui sono usciti modelli come Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro e Fiat Scudo, in diverse configurazioni e motorizzazioni. È quindi una fabbrica che conosce bene questo tipo di prodotto e che potrebbe diventare ancora più centrale nella strategia di Stellantis Pro One.

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Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui Stellantis vorrebbe riorganizzare la produzione. Il gruppo starebbe valutando di riportare all’interno dello stabilimento alcune lavorazioni oggi affidate a fornitori esterni. Allo stesso tempo dovrebbe crescere il livello di automazione, con l’obiettivo di ridurre i costi e rendere Hordain più efficiente.

È un tema che Antonio Filosa sta ripetendo spesso nelle ultime settimane. Stellantis deve usare meglio gli impianti europei, aumentare i volumi e ridurre la capacità inutilizzata. In questo senso, un nuovo veicolo commerciale potrebbe servire non solo a rinnovare l’offerta, ma anche a dare più continuità produttiva a una fabbrica già strategica per il gruppo.

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Stellantis

L’operazione sarebbe comunque separata da quella già annunciata per Mulhouse, dove dal 2029 è prevista la produzione di nuovi modelli Peugeot elettrici e ibridi. In Francia Stellantis dispone di quattro grandi impianti automobilistici, a Hordain, Mulhouse, Sochaux e Rennes, che nel 2025 hanno prodotto complessivamente circa 661.000 veicoli.

Resta ancora da capire quale sarà il nuovo furgone destinato a Hordain, quali marchi del gruppo lo utilizzeranno e quando partirà la produzione. Ma se l’investimento da oltre un miliardo sarà confermato, per Stellantis si tratterà di una delle mosse industriali più importanti degli ultimi mesi in Europa.