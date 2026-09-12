Citroën e Omar Sy insieme nella nuova campagna pubblicitaria “Sytroën”

Citroën ha scelto Omar Sy come compagno d’avventura per la nuova campagna pubblicitaria “Sytroën“, già in onda in Italia. L’attore di origini africane ma con cittadinanza francese vanta nel palmares un premio César, vinto nel 2012. A lui il singolare e innovativo ruolo di “special advisor” in questa nuova fase della comunicazione del “double chevron” nel Belpaese.

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La scelta del nome affibbiato all’iniziativa di marketing (“Sytroën”) gioca con frizzante leggerezza sull’affinità fonetica, al fine di scatenare simpatia e spirito ironico, nello stile del divo scelto per interpretare il ruolo umano negli spot. C’è pure il suo cognome all’inizio, come espressione visiva del legame costruito tra l’attore e il marchio.

La nuova campagna promozionale interessa la Citroën C3 e il Nuovo SUV C3 Aircross, protagonisti, nell’ambito di questa iniziativa, di una pianificazione nazionale multicanale in TV, Connected TV, radio, digital e social media.

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La campagna sarà on air in TV e Connected TV fino al 19 settembre, con formati da 30 e 15 secondi, mentre in radio sarà trasmessa dal 13 al 30 settembre con spot da 30 secondi. A supporto del pacchetto ci saranno anche altre iniziative proposte nel mese in corso dalla casa automobilistica francese, come il Porte Aperte predisposto per il weekend del 20 settembre.

La nuova fase della comunicazione aziendale di Citroën in Italia, con il supporto di Omar Sy, punta a mettere in risalto i valori di accessibilità, audacia, vicinanza alle persone e libertà di espressione del marchio transalpino. Sarà un’iniziativa di marketing ad alto impatto, che avrà il suo sbocco anche sui canali digitali e social, con contenuti dedicati.

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Come già scritto, l’attore protagonista delle riprese assumerà il ruolo inedito di “Special Advisor”, un incarico che si spinge oltre quello classico del brand ambassador. A fare la differenza è una testimonianza più attiva, basata sul dialogo, sulla condivisione di idee e sulla volontà di osservare la mobilità e la società da prospettive nuove.

Il talento dell’interprete, conosciuto e apprezzato a livello internazionale, aggiungerà sale al racconto, proiettando nel contenuto il suo genio, il suo punto di vista, il suo ottimismo e la capacità di creare una relazione autentica con il pubblico. Negli spot, Omar Sy, uscendo fuori dai classici cliché, invita il pubblico a diventare protagonista visionario del futuro.

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Fonte | Stellantis