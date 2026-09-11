Alfa Romeo Tonale, una celebre attrice tedesca sceglie il SUV del Biscione

Alfa Romeo Tonale conquista una nuova ambasciatrice in Germania. Anna Maria Mühe, attrice molto conosciuta dal pubblico tedesco e vincitrice del Premio Grimme, ha scelto il SUV del Biscione per i suoi spostamenti quotidiani. Una collaborazione che punta soprattutto su affinità di immagine e carattere, più che su una semplice operazione pubblicitaria.

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Alfa Romeo Tonale entra nella quotidianità di Anna Maria Mühe

Anna Maria Mühe si è fatta conoscere in Germania grazie a produzioni come “Solo für Weiss” e “Totenfrau”, costruendosi negli anni una carriera fatta spesso di personaggi forti, indipendenti e poco convenzionali. Ed è proprio su questo terreno che Alfa Romeo ha voluto trovare un punto di contatto con il proprio DNA.

L’attrice ha raccontato di essere attratta soprattutto da storie e ruoli con personalità. Nel caso della Alfa Romeo Tonale, a convincerla sarebbe stato il modo in cui il SUV riesce a mescolare tradizione e modernità, senza perdere quell’identità molto italiana che continua a distinguere il marchio.

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La scelta, però, non nasce soltanto dall’immagine. Tra lavoro, set, spostamenti frequenti e vita familiare, Mühe aveva bisogno di un’auto capace di adattarsi a esigenze diverse. La Tonale, da questo punto di vista, offre un compromesso tra dimensioni, comfort, tecnologia e praticità che può tornare utile proprio nella vita di tutti i giorni.

Per Alfa Romeo Germania, la collaborazione con Anna Maria Mühe rappresenta anche un modo per raccontare il marchio in maniera un po’ diversa dal solito. Veit Liebing, responsabile marketing del Biscione sul mercato tedesco, ha sottolineato come l’attrice incarni bene valori come indipendenza, carattere e autenticità, elementi che il marchio vuole continuare a mettere al centro della propria comunicazione.

La Alfa Romeo Tonale resta uno dei modelli più importanti della gamma attuale, insieme a Junior, Stelvio e Giulia. È il SUV con cui il Biscione continua a presidiare il segmento premium compatto, puntando su design, tecnologia e un’impostazione più dinamica rispetto a molte rivali.