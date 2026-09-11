Stellantis prepara una nuova offensiva con Ram e Jeep: SUV full-size nel 2028 e grandi novità dal 2027

Antonio Filosa ha usato il palco della Jefferies Global Industrials Conference di New York per dire qualcosa in più sui prossimi passi di Ram e Jeep, due marchi che per Stellantis continuano a pesare moltissimo soprattutto in Nord America. E le novità non mancano. Ram prepara infatti un SUV full-size completamente nuovo per il 2028, mentre Jeep metterà mano già nel 2027 a tre dei suoi modelli più importanti: Grand Cherokee, Wrangler e Gladiator.

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Ram prepara un grande SUV, Jeep rinnova Wrangler, Grand Cherokee e Gladiator

La parte più interessante riguarda Ram. Alla domanda su un possibile SUV di grandi dimensioni, Filosa non ha girato intorno al punto: arriverà nel 2028. Il CEO si è spinto persino a scherzare sul nome del modello, facendo capire che il progetto è tutt’altro che embrionale.

Per Ram sarebbe una mossa importante. Il marchio è conosciuto soprattutto per i pickup, ma Stellantis vuole allargarne il raggio d’azione e portarlo in segmenti dove oggi non è presente. Un grande SUV potrebbe servire proprio a questo, soprattutto in un mercato come quello americano dove questo tipo di veicoli continua a garantire volumi interessanti e margini elevati.

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Filosa ha ricordato che Ram resta uno dei marchi più redditizi del gruppo, ed è anche per questo che Stellantis vuole investirci ancora. Non solo negli Stati Uniti: nei piani c’è anche una presenza più forte fuori dal Nord America, con una progressiva espansione internazionale del brand.

Sul futuro SUV, per ora, mancano i dettagli. Filosa non ha parlato di piattaforma, motori o mercati di destinazione, ma il fatto che abbia indicato il 2028 in modo così netto lascia pensare a un progetto già ben inserito nei programmi del gruppo.

Anche Jeep avrà parecchio da fare nei prossimi anni. Il 2027 sarà un anno importante per Grand Cherokee, Wrangler e Gladiator, tre modelli che riceveranno aggiornamenti sostanziosi. Filosa non è entrato nei dettagli, ma il riferimento sembra andare oltre il classico restyling di metà carriera.

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Per Jeep la priorità resta quella di rafforzare i modelli che meglio rappresentano il marchio. Wrangler e Gladiator continueranno naturalmente a puntare forte sul fuoristrada, mentre Grand Cherokee resterà uno dei prodotti chiave nei segmenti più redditizi del mercato americano.

Dal 2028, poi, dovrebbe partire un’offensiva ancora più decisa sul fronte off-road. Stellantis vede infatti ancora molto spazio in questo settore, non solo per i volumi ma soprattutto per la redditività. Ed è proprio qui che Jeep può continuare a sfruttare uno dei suoi vantaggi più forti.

Il quadro che emerge dalle parole di Filosa è quindi abbastanza chiaro: più prodotti, più segmenti coperti e maggiore attenzione ai modelli che garantiscono margini migliori. Ram e Jeep saranno due dei pilastri di questa nuova fase.