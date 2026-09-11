Jeep Wrangler Rubicon Final Edition, in Giappone l’addio alla due porte arriva con una serie limitata

Jeep chiude un capitolo importante della Wrangler in Giappone. Dal 10 settembre 2026 arriverà infatti la Wrangler Rubicon Final Edition, una serie limitata a 140 esemplari che saluterà la versione a due porte dell’attuale generazione sul mercato giapponese.

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Jeep Wrangler Rubicon Final Edition, l’ultima due porte dell’attuale generazione

La scelta di lanciare questa versione proprio nel 2026 non è casuale. Jeep festeggia infatti gli 85 anni dalla nascita del marchio e la Wrangler a passo corto è probabilmente uno dei modelli che meglio ne raccontano le origini. Le proporzioni compatte e l’impostazione senza troppi compromessi continuano a richiamare quella filosofia che parte dalla Willys MB e arriva fino alle Wrangler moderne.

La base è quella della Rubicon, quindi della versione pensata per chi vuole sfruttare davvero le capacità fuoristradistiche del modello. Il nome deriva dal Rubicon Trail, il celebre percorso californiano diventato un riferimento per gli appassionati di off-road.

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La dotazione resta quella tipica della Wrangler più estrema. C’è il sistema Rock-Trac con rapporto di riduzione 4:1, oltre alla possibilità di bloccare i differenziali anteriore e posteriore. Non manca nemmeno il sistema elettronico che scollega la barra stabilizzatrice, utile quando serve aumentare l’escursione delle sospensioni sui passaggi più difficili.

Il vero tratto distintivo resta però la carrozzeria a due porte. Il passo corto aiuta sui terreni rocciosi, nei cambi di pendenza e nei passaggi stretti, dove una Wrangler più compatta può essere più facile da gestire. E allo stesso tempo questa configurazione conserva quel look essenziale che molti appassionati continuano a preferire alla più pratica quattro porte.

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Per la Final Edition Jeep ha aggiunto anche il Rubicon Appearance Package, con parafanghi allargati in tinta carrozzeria e hardtop coordinato. L’effetto finale è più curato, ma senza cambiare il carattere del modello. Le tinte disponibili saranno due. La Bright White sarà prodotta in 50 esemplari, mentre la Anvil, un grigio più scuro, sarà riservata alle altre 90 unità.