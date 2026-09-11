Leapmotor B03X, 197 CV e tanta tecnologia: il nuovo SUV elettrico compatto vuole fare sul serio

Leapmotor continua a puntare forte sull’Europa e la nuova B03X sarà uno dei modelli chiamati a dare una mano alla crescita del marchio nei prossimi mesi. Le prevendite sono già partite e il nuovo crossover elettrico, che parte da un prezzo di 24.900 euro, arriva in un segmento dove ormai non manca praticamente nessuno. Per provare a farsi notare, Leapmotor ha scelto di puntare soprattutto su spazio, tecnologia e autonomia, senza complicare troppo la gamma. Due batterie, due livelli di potenza e un’impostazione pensata prima di tutto per l’uso quotidiano.

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Leapmotor B03X, fino a 197 CV e 382 km di autonomia

Le dimensioni sono quelle che ci si aspetta da un B-SUV moderno. La B03X è lunga 4,27 metri, larga 1,81 e alta 1,635 metri, con un passo di 2,605 metri. In città non dovrebbe quindi risultare particolarmente impegnativa, anche perché il raggio di sterzata è di 10 metri. Allo stesso tempo, il passo abbastanza generoso ha permesso di ricavare un abitacolo che sulla carta promette più spazio di quanto lascerebbero immaginare le dimensioni esterne.

Il bagagliaio, ad esempio, arriva a 510 litri complessivi. Dentro questo dato rientra anche un vano da 105 litri sistemato sotto il piano di carico, impermeabile e lavabile. Una soluzione che può tornare utile per oggetti sporchi, scarpe, attrezzatura sportiva o qualsiasi altra cosa si voglia tenere separata dal resto. Abbattendo i sedili posteriori lo spazio disponibile sale invece fino a 1.605 litri.

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Anche il resto dell’abitacolo è stato pensato con un occhio alla praticità. Ci sono 33 vani portaoggetti e i cuscini dei sedili posteriori possono essere sollevati, lasciando libero uno spazio verticale che può tornare comodo quando bisogna caricare qualcosa di più ingombrante. Niente di rivoluzionario, ma sono proprio questi dettagli che spesso fanno la differenza nell’uso di tutti i giorni.

Dentro, invece, l’impostazione è decisamente più moderna. La plancia è molto pulita e quasi tutto passa dal grande touchscreen centrale da 14,6 pollici. Davanti al guidatore rimane comunque un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, scelta che evita di concentrare tutte le informazioni su un unico schermo.

Il sistema multimediale utilizza Leap OS 4.0 Plus e un processore Qualcomm Snapdragon 8155. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione con informazioni sul traffico in tempo reale e aggiornamenti over-the-air. Dallo smartphone sarà possibile controllare diverse funzioni dell’auto, dalla climatizzazione alla ricarica, fino alla localizzazione del veicolo e al precondizionamento della batteria.

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La gamma elettrica sarà piuttosto semplice. La B03X Pro monta una batteria LFP da 39,8 kWh e un motore da 177 CV, con un’autonomia dichiarata fino a 292 km secondo il ciclo WLTP. La ProMax porta invece la capacità della batteria a 53 kWh e la potenza a 197 CV, facendo salire l’autonomia fino a 382 km.

Le prestazioni sono molto simili tra le due versioni. La coppia è di 200 Nm, la velocità massima arriva a 160 km/h e lo 0-100 km/h viene completato in 8,6 secondi. Numeri più che sufficienti per un crossover nato principalmente per muoversi tra città, tangenziali e spostamenti quotidiani. Leapmotor dichiara inoltre circa 16 minuti per passare dal 30 all’80 per cento con la ricarica rapida.

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Sul fronte della sicurezza, la B03X può contare su 21 sistemi di assistenza alla guida gestiti attraverso 14 tra sensori e telecamere. Ci sono anche funzioni dedicate alla guida nel traffico e al controllo della stanchezza del conducente.

Gli allestimenti previsti sono LIFE e DESIGN. Il secondo aggiunge sedili in similpelle, sedili anteriori e volante riscaldabili, regolazione elettrica del sedile del guidatore, telecamere a 360 gradi e impianto audio a 12 altoparlanti. La DESIGN sarà disponibile soltanto insieme alla batteria da 53 kWh, quindi nella configurazione più completa della gamma.