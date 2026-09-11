Citroën Ami, a settembre 2026 in promozione a 39 euro al mese: l’offerta riguarda anche Buggy e Rip Curl

Citroën continua a spingere sulla Ami anche a settembre 2026, confermando una formula che punta soprattutto sull’impatto della rata mensile. Il piccolo quadriciclo elettrico può infatti essere scelto con 23 canoni da 39 euro al mese. La cifra è sicuramente invitante, ma va letta insieme al primo canone anticipato e al valore di riscatto previsto alla fine del contratto. L’offerta resterà disponibile fino al 30 settembre.

Advertisement

Citroën Ami a 39 euro al mese anche a settembre

Per la Citroën Ami base, proposta con un prezzo di listino di 8.490 euro, il primo canone anticipato è di 4.451 euro. Seguono 23 canoni mensili da 39 euro e, per chi alla fine decidesse di tenere il veicolo, un valore di riscatto di 3.905 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 10,31 per cento.

La stessa rata viene utilizzata anche per le versioni più particolari della gamma, anche se cambia naturalmente l’importo iniziale. Per Ami Pack Color servono 4.747 euro di anticipo, con un riscatto finale di 4.140 euro. Ami Buggy porta invece il primo canone a 5.101 euro e il valore finale a 4.422 euro.

Advertisement

C’è poi Ami Rip Curl, una delle varianti più caratterizzate esteticamente. In questo caso il primo canone è di 4.924 euro, sempre seguito dalle 23 rate da 39 euro, mentre il riscatto arriva a 4.281 euro. Il prezzo di listino della Rip Curl parte da 9.290 euro.

La formula resta quindi interessante soprattutto per chi preferisce distribuire parte della spesa nel tempo, anche se i 39 euro mensili rappresentano soltanto una parte del costo complessivo. Ami continua a puntare sulle caratteristiche che l’hanno resa popolare nelle città: dimensioni ridotte, due posti, velocità massima di 45 km/h e circa 75 km di autonomia, con la possibilità di guidarla già dai 14 anni con patente AM.

Foto Citroën

Sul fronte delle vendite italiane, nel primo semestre 2026 Citroën Ami ha registrato 1.361 immatricolazioni, piazzandosi seconda tra i quadricicli leggeri elettrici dietro Fiat Topolino. Il risultato è però in calo del 47,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. Ad agosto la concorrenza della Topolino si è fatta ancora sentire: il modello Fiat ha conquistato il 51,2 per cento del segmento dei quadricicli leggeri elettrici. Per Ami, al momento, non è stato diffuso pubblicamente un dato unitario specifico relativo al solo mese di agosto