Opel Astra Sports Tourer, a settembre da 189 euro al mese: offerte su Hybrid, Diesel e Plug-in

Opel rinnova anche per settembre 2026 le promozioni dedicate alla nuova Astra Sports Tourer, proponendo diverse formule a seconda della motorizzazione scelta. La rata più bassa parte da 189 euro al mese e riguarda sia la versione Hybrid da 145 CV sia la Diesel da 130 CV. Le offerte sono valide fino al 30 settembre, richiedono permuta o rottamazione e riguardano vetture disponibili in pronta consegna.

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Opel Astra Sports Tourer a 189 euro al mese con prima rata a dicembre

La proposta più interessante riguarda la Astra ST Edition 1.2 Hybrid da 145 CV con cambio automatico. Il prezzo promozionale è di 24.650 euro, oltre agli oneri finanziari. Con la formula Scelta Opel sono previste 33 rate da 189 euro, un anticipo di 6.707 euro e una rata finale da 16.818,75 euro. La particolarità è che la prima rata arriverà soltanto a dicembre 2026. TAN fisso al 7,99 per cento e TAEG al 10,28 per cento.

Stessa rata mensile per chi preferisce ancora il diesel. La Astra Sports Tourer Edition 1.5 Diesel da 130 CV con cambio automatico viene proposta a 25.150 euro, con anticipo di 6.091 euro, 33 rate da 189 euro e rata finale di 18.236,50 euro. Anche in questo caso il primo pagamento mensile è rinviato a dicembre.

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Sale invece a 299 euro al mese la Plug-in Hybrid. La versione Edition con motore 1.6 da 195 CV parte in promozione da 30.450 euro e prevede un anticipo di 8.593 euro. Dopo le 33 rate resta un valore finale di 17.717,05 euro, con TAN del 7,99 per cento e TAEG del 10,04 per cento.

In gamma non manca la Astra Sports Tourer Electric da 156 CV con batteria da 54 kWh. Qui Opel utilizza la formula Blitz: 35 canoni da 349 euro al mese, primo canone anticipato di 11.321 euro e valore di riscatto di 17.043 euro. Il TAN scende al 2,99 per cento e il TAEG al 4,46 per cento.

Foto Stellantis

Sul mercato italiano, però, la Astra Sports Tourer continua a muoversi in un segmento ormai molto più piccolo rispetto al passato. Nei primi otto mesi del 2026 in Italia sono state immatricolate complessivamente 28.337 station wagon, il 2,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Astra non compare tra le dieci familiari più vendute né ad agosto, quando la decima classificata si è fermata a 60 unità, né nel cumulato gennaio-agosto, dove la decima posizione vale 1.320 immatricolazioni.