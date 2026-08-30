Fiat ha deciso di uscire dai soliti schemi per farsi vedere nei Paesi Bassi. Dal 31 agosto la Topolino entrerà infatti in 20 supermercati Albert Heijn XL, una delle catene più conosciute del Paese. L’idea è quella di portare il modello direttamente davanti a migliaia di persone che magari non stanno pensando di entrare in concessionaria, ma che durante la spesa possono fermarsi, guardarlo da vicino e farsi un’idea. Una scelta curiosa, soprattutto per un marchio che vuole spingere ancora di più sulla mobilità elettrica.

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Fiat porta Topolino, 500e e Grande Panda nei supermercati olandesi

La prima a comparire nei supermercati sarà proprio Fiat Topolino, presente nei 20 punti vendita scelti a partire dal 31 agosto. Qualche giorno dopo toccherà anche a Fiat 500e e Grande Panda elettrica, che saranno protagoniste il 4 e 5 settembre. In quelle giornate ci sarà anche personale dei concessionari, pronto a spiegare caratteristiche, formule di leasing e offerte. In pratica, per un paio di giorni una parte del concessionario verrà spostata direttamente dentro il supermercato, in mezzo a un flusso di clienti molto più ampio del solito.

Topolino è probabilmente il modello più adatto per un’iniziativa di questo tipo. È piccola, facile da sistemare anche in spazi ridotti e soprattutto ha un aspetto che attira subito l’attenzione. Non serve essere appassionati di auto per fermarsi a guardarla. Per Fiat può essere anche un modo per avvicinare persone che normalmente non entrerebbero in uno showroom per informarsi su un veicolo elettrico. Secondo quanto comunicato nei Paesi Bassi, è la prima volta che un mezzo di questo tipo viene esposto all’interno della rete Albert Heijn.

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Alla campagna parteciperà anche Lavazza, scelta che rende l’operazione ancora più italiana. L’accostamento tra auto, caffè e supermercato può sembrare insolito, ma è proprio questo il punto. Fiat vuole portare i suoi modelli in un ambiente normale, quotidiano, lontano da presentazioni o eventi dedicati. Chi entra per fare la spesa potrà quindi trovarsi davanti una Topolino, una 500e o una Grande Panda senza aver programmato nulla, e magari fermarsi qualche minuto per chiedere informazioni.

Durante l’iniziativa saranno proposte anche offerte di leasing dedicate. Nei giorni riservati a 500e e Grande Panda, il personale presente nei punti vendita potrà spiegare anche costi, formule e possibilità di acquisto. Nei Paesi Bassi leasing e mobilità elettrica sono già molto diffusi, quindi Fiat ha scelto un mercato dove un’operazione del genere può avere un senso concreto e non essere soltanto una trovata pubblicitaria.