Stellantis, Michele Ziosi nominato Chief Public Affairs Officer

Stellantis continua a cambiare volto ai piani alti. Dal 1° ottobre Michele Ziosi sarà il nuovo Chief Public Affairs Officer, con un incarico che lo porterà a seguire da vicino uno dei fronti più delicati per il gruppo: il rapporto con governi, istituzioni e decisori politici. Per le attività legate all’Europa allargata risponderà a Emanuele Cappellano, mentre sui dossier globali il riferimento sarà direttamente il CEO Antonio Filosa.
Michele Ziosi torna in Stellantis in una fase delicata per il settore auto
Quello di Ziosi è in realtà un ritorno. Prima di passare a Iveco Group aveva già lavorato per diversi anni nel mondo Fiat, occupandosi di relazioni istituzionali sia in Italia sia a Bruxelles. Negli ultimi cinque anni, invece, ha ricoperto il ruolo di Chief Public Affairs & Sustainability Officer in Iveco Group, entrando anche nel senior leadership team.
Il suo profilo è quindi quello di un manager abituato a muoversi in un terreno che oggi, per un costruttore automobilistico, conta sempre di più. Le decisioni politiche e regolatorie incidono ormai direttamente sulle scelte industriali: basta pensare alle norme sulle emissioni, agli incentivi, alle politiche sull’elettrico, alla produzione europea e al confronto sempre più acceso con i costruttori cinesi.
È proprio su questi tavoli che Ziosi sarà chiamato a rappresentare gli interessi di Stellantis. Il suo compito non sarà soltanto quello di mantenere i rapporti con le istituzioni, ma anche di aiutare il gruppo a leggere in anticipo gli effetti delle nuove regole e a muoversi in un quadro che continua a cambiare rapidamente.
Nel corso della sua carriera Ziosi ha maturato oltre vent’anni di esperienza tra automotive, industria, beni di consumo e politiche pubbliche. Ha lavorato con istituzioni europee, associazioni di categoria e decisori politici, seguendo dossier su energia, clima, sostenibilità e mobilità. È stato anche membro del Consiglio dell’European Council on Foreign Relations.
La nomina arriva in un momento tutt’altro che tranquillo per Stellantis. In Europa il gruppo deve fare i conti con la transizione elettrica, con i costi industriali, con la pressione competitiva dei marchi asiatici e con una regolamentazione che continua a pesare sulle strategie di prodotto. Allo stesso tempo, Antonio Filosa sta ridisegnando diversi equilibri interni e rafforzando alcune aree considerate chiave per i prossimi anni.
Da qui la scelta di affidare a Ziosi un ruolo con responsabilità europee e globali. Filosa ha sottolineato il peso della sua esperienza nelle relazioni istituzionali e nella gestione degli stakeholder, definendola particolarmente utile in questa fase. «Siamo lieti di dare il benvenuto a Michele in Stellantis in un momento cruciale per le nostre attività e per l’intero settore», ha dichiarato Antonio Filosa.