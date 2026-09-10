Fiat Grizzly Fastback sorpresa su una bisarca: nuove foto dal vivo prima del debutto a Torino

La nuova Fiat Grizzly Fastback torna a mostrarsi dal vivo a pochissime ore dalla sua prima apparizione pubblica italiana. Le immagini ci sono state inviate dal nostro lettore Stefano, che ha fotografato una bisarca carica di esemplari del nuovo modello nei pressi di Torino. Le vetture sono praticamente prive di camuffature e permettono di osservare bene proporzioni, colori e alcuni dettagli della carrozzeria lontano dalle classiche immagini ufficiali.

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Fiat Grizzly Fastback, sulla bisarca sembra esserci anche la Grizzly

Nelle foto spiccano soprattutto diverse Grizzly Fastback, riconoscibili per la linea del tetto che scende verso la parte posteriore e per una coda più filante rispetto a quella di un SUV tradizionale. Una delle immagini, però, sembra mostrare qualcosa di diverso: nella parte superiore della bisarca compare infatti un esemplare azzurro dalla sagoma apparentemente più verticale. Potrebbe trattarsi della Fiat Grizzly, cioè la variante SUV che affiancherà la Fastback nella nuova gamma.

Le due auto avranno infatti un’impostazione differente pur condividendo gran parte della base tecnica. La Grizzly misurerà circa 4,4 metri e punterà maggiormente su spazio e praticità, mentre la Grizzly Fastback arriverà a circa 4,5 metri, con una linea più slanciata e un bagagliaio che dovrebbe raggiungere i 600 litri.

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Le immagini scattate nei dintorni di Torino permettono anche di vedere alcune delle tinte che caratterizzeranno la nuova famiglia Fiat. Accanto al rosso compare una particolare colorazione ramata, mentre altri esemplari sono verniciati in azzurro. In tutti i casi si notano le ampie protezioni nere nella parte bassa della carrozzeria e cerchi dal disegno piuttosto elaborato.

Il luogo dell’avvistamento non sorprende più di tanto. Fiat Grizzly e Grizzly Fastback saranno infatti tra le protagoniste del Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre, dove verranno mostrate al pubblico italiano. È quindi molto probabile che gli esemplari fotografati dal nostro lettore fossero proprio diretti verso l’area dell’evento o verso una struttura collegata alla presentazione.

La nuova famiglia Grizzly arriverà sul mercato italiano nei primi mesi del 2027. La gamma comprenderà motorizzazioni benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze fino a 145 CV e cambi manuali o automatici a seconda della versione.

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Queste nuove foto permettono dunque di vedere le Grizzly Fastback in una situazione molto più naturale, su una normale bisarca nei pressi di Torino, proprio alla vigilia del debutto pubblico.