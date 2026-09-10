Citroën Ami da 75 a 220 km di autonomia: i trucchetti di questo proprietario

Motore da 6 kW, autonomia da 75 chilometri, la Citroën Ami è nata per fare la spesa sotto casa, non per scalare colline. Mert Belevi, YouTuber turco ha pensato che non era abbastanza.

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Belevi usava un pick-up da lavoro che consumava tra i 9 e i 10 litri per cento chilometri, percorrendo 100-120 km al giorno e i costi erano insostenibili. L’Ami gli sembrava la soluzione giusta per gli spostamenti in città. Poi è tornato a casa, ha aperto il cofano (metaforicamente) e ha cominciato a pensare.

Il primo intervento è stato sull’autonomia. Il problema con l’Ami è che non si può toccare il BMS originale: aggiungere una batteria enorme non serve se il sistema si blocca quando quella di serie è scarica. Belevi ha quindi costruito un pacco supplementare da circa 7,4 kWh usando 384 celle selezionate da un lotto di 400, disposte in configurazione 16S, e lo ha installato nella parte posteriore. Poi ne ha aggiunto un secondo da 3,7 kWh nella parte anteriore.

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In tutto, quindi, batteria originale da circa 5,5 kWh più due pacchi ausiliari, per un totale di circa 17,1 kWh collegati in parallelo. L’autonomia dichiarata è salita a 215-220 chilometri. Da 75 a 220, senza andare da un concessionario.

Il calore era il problema successivo. Izmir non è Milano, e viaggiare dentro una scatola di vetro senza climatizzatore con 38 gradi fuori è un’esperienza che degrada la qualità della vita. Belevi ha installato un sistema portatile a 48 volt con 6.100 BTU di raffreddamento e 6.800 di riscaldamento, controllabile via app. Non è l’aria condizionata di una berlina di lusso, ma funziona.

La batteria ausiliaria da 12 volt si è scaricata dopo 3.500 chilometri, problema risolto con un convertitore DC-DC che la mantiene carica attingendo ai 48 volt del sistema principale. Poi un inverter Victron Energy da 48/1200/13 per avere 220 volt a bordo, necessario, spiega Belevi, per la macchina del caffè. Su un’Ami, portarsi il caffè in salita è un atto di resistenza culturale.

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Il prezzo di tutto questo? Tra i 120 e i 130 chili aggiuntivi su un quadriciclo progettato per essere leggero. Le sospensioni posteriori, già morbide di serie, hanno ceduto circa quattro centimetri. Lo spazio di frenata è aumentato. I componenti originali lavorano in condizioni per cui non erano stati pensati.

Belevi è competente, metodico e trasparente sui limiti di quello che ha fatto. Ma tre pacchi batterie, convertitori, un inverter, un climatizzatore e una macchina del caffè dentro un’Ami restano qualcosa che appartiene alla categoria “non provatelo a casa”. O almeno, non senza sapere esattamente cosa state facendo.