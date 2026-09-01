Leapmotor vola oltre quota 100.000: nuovo record di consegne e crescita dell’80% ad agosto 2026

Agosto da record per Leapmotor, che continua a correre sia in Cina sia fuori dai confini nazionali. Nel corso del mese il costruttore sostenuto da Stellantis ha consegnato 103.129 veicoli nel mondo, superando quota 100.000 per il secondo mese consecutivo. Per il marchio cinese si tratta anche del quinto record mensile di fila, un dato che fotografa bene la velocità con cui stanno aumentando i volumi.

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Leapmotor supera ancora quota 100.000 consegne

Rispetto ad agosto dello scorso anno, le consegne sono salite dell’80,72%. Il confronto con luglio mostra invece un aumento dell’1,84%, decisamente più contenuto rispetto all’8,45% registrato il mese precedente. È la crescita mensile più bassa da marzo, ma arriva dopo una lunga serie di record e con volumi ormai molto più alti rispetto all’inizio dell’anno.

Leapmotor ha anche fatto sapere di essere entrata tra i primi quattro marchi mondiali di veicoli a nuova energia per passeggeri e tra i primi tre costruttori cinesi, sulla base dei più recenti dati comparabili relativi alle immatricolazioni ai clienti finali.

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Guardando ai primi otto mesi del 2026, il totale è arrivato a 560.883 veicoli consegnati, il 70,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Dall’inizio delle attività commerciali, nel 2020, Leapmotor ha raggiunto invece quota 1.756.986 unità.

Il traguardo fissato per il 2026 resta molto impegnativo: un milione di auto. Dopo agosto il marchio ha completato poco più del 56% del percorso. Nei quattro mesi che restano dovrà quindi consegnare altre 439.117 vetture, vale a dire una media di quasi 110.000 unità al mese.

A dare una mano dovrebbe essere anche l’arrivo di nuovi modelli. L’11 agosto Leapmotor ha lanciato in Cina la berlina compatta A05, con un prezzo di partenza di 63.900 yuan, poco più di 9.400 dollari. È il secondo modello della piattaforma A dopo la A10, che durante il Salone dell’Auto di Chengdu ha raggiunto il traguardo delle 100.000 consegne.

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Il prossimo appuntamento è già fissato per il 16 settembre, quando Leapmotor terrà il suo evento tecnologico annuale. In quell’occasione presenterà un nuovo sistema di guida assistita basato su un modello globale e mostrerà gli ultimi sviluppi ottenuti su batterie e propulsione elettrica.

Intanto cresce anche il peso dei mercati internazionali. Ad agosto B10 e C10 hanno debuttato in Argentina, mentre prosegue il lavoro con Stellantis per allargare le reti di vendita e assistenza. Il gruppo punta ora a circa 200.000 vendite fuori dalla Cina nel 2026, alzando parecchio una previsione che in precedenza era compresa tra 100.000 e 150.000 unità.

Nel frattempo Leapmotor ha firmato anche un nuovo accordo con China FAW, con una collaborazione destinata ad allargarsi a dieci aree diverse.